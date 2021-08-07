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Жительница Алматинской области продала своего ребенка и собиралась продать второго

06.08.2021 6346
Жительница Алматинской области продала своего ребенка и собиралась продать второго
Фото: из открытых источников
ТАЛДЫКОРГАН. 6 АВГУСТА - В Алматинской области в ходе рассмотрения гражданского дела о лишении родительских прав, полицейские установили факт незаконной передачи малолетних детей и необоснованного оформления опекунства, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе проверки установлено, что женщина после выписки из родильного учреждения, незаконно, вопреки установленной законом процедуре, самовольно передала ребенка. Также выяснилось, что гражданка К. и до этого также незаконно, после выписки из родильного учреждения, передала ребенка другой гражданке, выписав при этом только доверенность на имя последней на сопровождение несовершеннолетнего ребенка в поездке по РК и за его пределы. В отношении подозреваемой было зарегистрировано уголовное производство по статье УК РК "Торговля несовершеннолетними". В ходе следствия подозреваемая полностью признала свою вину и сожалеет о содеянном", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области. 

 
Приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних №2 Алматинской области К. признана виновной, ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.
 

Так как у нее есть еще два ребенка, наказание отсрочено до достижения детьми 14-летнего возраста", - уточнили в пресс-службе.

 
Ранее сообщалось, что супруги из Узбекистана пытались продать младенца в Алматы. Также недавно жительница Акмолинской области продала свою дочь за 1 млн тенге.
 

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