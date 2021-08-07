Жительница Алматинской области продала своего ребенка и собиралась продать второго

Фото: из открытых источников

ТАЛДЫКОРГАН. 6 АВГУСТА - В Алматинской области в ходе рассмотрения гражданского дела о лишении родительских прав, полицейские установили факт незаконной передачи малолетних детей и необоснованного оформления опекунства, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе проверки установлено, что женщина после выписки из родильного учреждения, незаконно, вопреки установленной законом процедуре, самовольно передала ребенка. Также выяснилось, что гражданка К. и до этого также незаконно, после выписки из родильного учреждения, передала ребенка другой гражданке, выписав при этом только доверенность на имя последней на сопровождение несовершеннолетнего ребенка в поездке по РК и за его пределы. В отношении подозреваемой было зарегистрировано уголовное производство по статье УК РК "Торговля несовершеннолетними". В ходе следствия подозреваемая полностью признала свою вину и сожалеет о содеянном", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних №2 Алматинской области К. признана виновной, ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Так как у нее есть еще два ребенка, наказание отсрочено до достижения детьми 14-летнего возраста", - уточнили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства