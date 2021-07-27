Жительница Акмолинской области продала свою дочь за 1 млн тенге

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КОКШЕТАУ. 26 ИЮЛЯ - В Акмолинской области бездетная пара купила ребенка за 1 млн тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Акмолинка продала полуторамесячную дочь за миллион тенге бездетной паре, сообщает официальный интернет-ресурс Министерства внутренних дел Казахстана.

23 июля сотрудники управления криминальной полиции ДП Акмолинской области выявили факт купли-продажи ребенка. Оперативная информация о незаконной сделке поступила в областное управление криминальной полиции, сотрудники которого разыскали бездетную супружескую пару, взявшую в свою семью полуторамесячную девочку. Как выяснилось, сделка была осуществлена на территории Акмолинской области между супругами и матерью ребенка, ранее привлекавшейся к уголовной ответственности за кражу и мошенничество. Полицейские установили, что мать продала дочь за 1 миллион тенге", - рассказали в полиции.

В настоящее время акмолинскими оперативниками проверяется причастность к совершению преступления работников одного из учреждений региона для детей от рождения до трех лет. По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Торговля людьми".

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет, с конфискацией имущества. В отношении матери ребенка избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - уточнили в пресс-службе МВД.

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