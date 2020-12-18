Три казахстанки стали суррогатными матерями ради продажи детей в Китай

Нур-Султан. 17 декабря. Kazakhstan Today - Три гражданки Казахстана родили детей в России по договору о суррогатном материнстве, передает Kazakhstan Today.

В Красноярске по факту торговли новорожденными возбудили уголовное дело, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительной версии следствия, в августе 2019 года три гражданки Республики Казахстан, 27, 32 и 34 лет, за денежное вознаграждение 1 млн рублей заключили договор о заместительном вынашивании беременности с гражданами Китая, которые являются биологическими отцами детей, пишет "Известия"

По информации портала, в апреле 2020 года в одном из медицинских учреждений Красноярска женщины родили двух мальчиков и девочку, которых оставили на попечении няни, а сами уехали в Казахстан.

В настоящее время дети помещены в специализированный дом ребенка. Устанавливается местонахождение женщин и биологических отцов младенцев с целью их допроса и получения биологического материала для сравнительного исследования, допрашиваются сотрудники медицинских учреждений, осуществлявших оказание женщинам акушерской помощи.

Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ "Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, совершенные в отношении двух или более лиц, заведомо для виновных находящихся в беспомощном состоянии".





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