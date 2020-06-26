Казахстанка фигурирует среди суррогатных матерей, родивших детей для "продажи" в Китай

Москва. 25 июня. Kazakhstan Today - Установлены личности матерей пятерых младенцев "на продажу", которые были обнаружены в московской квартире, передает Kazakhstan Today.

По имеющимся данным, малыши были рождены суррогатными матерями на территории РФ. Среди женщин - гражданки КНР Чжэн Юйцинь, Тан Нин, Э Сян, россиянка Екатерина К. и гражданка Казахстана Жуадир Ануарбекова, сообщает телеканал РЕН ТВ .

23 июня в столичную полицию поступило сообщение о нахождении маленьких детей в квартире на Аргуновской улице. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили в квартире новорожденных в возрасте от 5 дней до 3 месяцев, а также двух гражданок КНР, которые ухаживали за малышами.

По информации телеканала, в квартире были найдены документы на детей, оформленные на китайском языке. По предварительным данным, младенцев готовили на продажу за пределами РФ.

Дети были изъяты из квартиры и госпитализированы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.









При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства