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В России задержали казахстанку по делу о торговле младенцами

25.02.2021 7129
В России задержали казахстанку по делу о торговле младенцами
Красноярск. 25 февраля. Kazakhstan Today - В производстве главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия находится уголовное дело, возбужденное по факту продажи двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии (пункты "а", "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ), передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ, в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к торговле людьми жителей Красноярска, в том числе имеющих юридическое образование, один из которых работал в правоохранительных органах, а именно 37- и 33-летних мужчин и 31-летней женщины. Также задержана 27-летняя гражданка Республики Казахстан, передавшая своего новорожденного ребенка подозреваемым.
 
По предварительной версии следствия, в 2019 году 33-летний мужчина организовал деятельность по привлечению женщин, готовых за деньги выносить и родить детей для третьих лиц, к проведению медицинских услуг, в результате которых наступала беременность, оформлению необходимых документов, позволяющих ему забирать новорожденных детей из роддомов для передачи их иностранным гражданам за вознаграждение. По его указанию неустановленное лицо подыскало женщину - гражданку Казахстана, готовую родить ребенка и отдать его подозреваемым для последующей передачи ими ребенка третьим лицам. После этого на территории Камбоджи гражданка РК прошла организованную подозреваемыми медицинскую процедуру, в результате которой наступила беременность. 
 
В марте 2020 года казахстанка по указанию подозреваемых прибыла в Красноярск для родов, где ей предоставили квартиру для проживания, обеспечивали продуктами и другими бытовыми предметами, неоднократно сопровождали ее в медицинские учреждения и заключили договор на предоставление платных медицинских услуг в роддоме. 
 
В апреле 2020 года женщина родила мальчика, после этого по указанию подозреваемых в ЗАГСе Красноярска получила свидетельство о рождении на ребенка и в нотариальной конторе оформила доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять ее интересы в государственных органах. Тем самым гражданка Казахстана фактически передала в распоряжение подозреваемых своего новорожденного ребенка. После этого она покинула территорию Российской Федерации, выехав в Казахстан, где получила деньги в размере 13 тысяч долларов за передачу ребенка. Затем 33-летний подозреваемый забрал из роддома новорожденного мальчика, которого соучастники планировали передать третьим лицам.
 
В настоящее время установлено местонахождение девяти младенцев, которые, предположительно, рождены женщинами за вознаграждение и переданы подозреваемым. Все малыши помещены в Дом малютки. Личности и местонахождение рожениц устанавливается.
 
Следователями при оперативном сопровождении сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю и силовой поддержке бойцов Росгвардии проведены обыски по месту жительства подозреваемых, в ходе которых изъяты предметы и документы, представляющие интерес для дальнейшего расследования.
 
В настоящее время в отношении всех четырех подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает устанавливать других соучастников преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
 

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