На брата и сестру завели уголовное дело за подделку паспортов вакцинации в Алматы

АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА - Сотрудники криминальной полиции в ходе проведения оперативных и специальных мероприятий выявили подделку паспортов вакцинации братом и сетрой из Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первым в наше поле зрения попал 22-летний гражданин А., который выполнял всю организаторскую часть аферы: находил потенциальных клиентов, договаривался об оплате, принимал ее посредством электронных переводов, а затем для реализации технической части подключал свою сестру, работавшую медсестрой в одной из поликлиник города", - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Он рассказал, что 25-летняя гражданка М. вносила данные "клиентов" в базу вакцинированных от КВИ.

Мы в процессуальном порядке по месту работы гражданки М. провели санкционированный обыск. Изъяли и приобщили к материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по статье 385 УК РК, служебную оргтехнику и документацию учета профилактических прививок", - цитирует главу управления Polisia.kz .





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства