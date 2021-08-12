Новые расследования по подделке паспортов вакцинации начаты в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Агентством по финансовому мониторингу при проведении оперативно-розыскных мероприятий в городах Алматы, Шымкенте, Актобе, Павлодаре и Таразе установлены медицинские работники и другие лица, занимавшиеся незаконной продажей поддельных паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вышеуказанные лица с целью обогащения, вопреки задачам органов здравоохранения и нормам морали, проводили фиктивную вакцинацию граждан. Таким образом, заведомо поддельные паспорта вакцинации реализовывали за денежное вознаграждение от 5000 до 30 000 тенге", - сообщили в пресс-службе АФН РК.

По данным фактам начаты 7 досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения предусмотренных 385 статьей уголовного кодекса (Подделка документов).

В настоящее время установлено 37 граждан, на имя которых выданы фиктивные паспорта вакцинации, а также 12 лиц, в том числе 8 медицинских работников, причастных к подделке. Оперативно-следственные мероприятия по установлению других подозреваемых лиц продолжаются", - добавили в агентстве.





Как сообщалось ранее, более 100 уголовных дел , связанных с фальсификацией медицинских документов, возбуждено с начала года в Казахстане.

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