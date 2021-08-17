Бывший глава отдела территориальной инспекции Алматы при Минсельхозе осужден за коррупцию

АЛМАТЫ. 16 АВГУСТА - Сегодня районным судом №2 Медеуского района Алматы вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении экс-руководителя отдела государственного контроля карантина, защиты растений и фитосанитарных контрольных постов по факту неоднократного получения взятки путем вымогательства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как говорится в материалах суда, в феврале 2021 года подсудимый, проводя контроль на торговых рынках, сообщал продавцам подкарантинной продукции о привлечении их к административной ответственности по статье 400 КоАП РК с наложением денежного штрафа в связи с отсутствием фитосанитарных сертификатов и других необходимых документов на реализуемую продукцию.

После этого последние, являясь зависимыми и находясь в безвыходном положении добровольно предоставляли ему денежные средства, скидку на продукцию и саму продукцию в качестве взятки с целью быть освобожденными от административной ответственности", - рассказали в пресс-службе райсуда.

Таким образом, обвиняемый получил взятку на общую сумму 157 580 тенге.

Приговором суда К. признан виновным в получении взятки. Суд учел, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности. Отягчающим уголовную ответственность и наказание К. обстоятельством является совершение преступления лицом, нарушившим тем самым принятую им присягу или профессиональную клятву. В этой связи приговором суда К. назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с пожизненным лишением права занимать государственные должности", - говорится в материале.

Приговор суда в законную силу не вступил.





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