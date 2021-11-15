В Семее ищут тело убитой несовершеннолетней девушки

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 14 НОЯБРЯ - Полицейские Семея занимаются поиском тела убитой девушки, по некоторым данным, ее выбросили в Иртыш, передает KAZAKHSTAN TODAY.
13 ноября в УП Семея ДП ВКО обратилась местная жительница по факту без вести пропавшей накануне несовершеннолетней дочери", - сообщили obvk.kz в пресс-службе департамента полиции ВКО.
Полицейские уже установили подозреваемого, который признался в убийстве девочки.
По данному факту УП Семея начато досудебное расследование по статье "Убийство заведомо несовершеннолетнего лица". Следственный отдел назначил необходимые судебные экспертизы.
В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, в том числе по поиску тела несовершеннолетней и по закреплению доказательств. По поступающим данным, поиски ведутся в районе затона", - добавили в полиции.
Иные сведения разглашению не подлежат.