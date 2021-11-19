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СЕМЕЙ. 18 НОЯБРЯ - В Семее выявлен факт незаконной продажи табачной продукции. Согласно данным проведенной экспертизы, стоимость продукции оценивается в 54 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудники департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области выявили незаконную реализацию табачной продукции в городе Семее", - сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
В результате проведенных обысков на складах, в торговых точках и автомашинах, принадлежащих фигурантам дела, изъято более 116 тысяч сигарет без акцизных марок различного наименования.
Как сообщили в ведомстве, согласно данным проведенной экспертизы, стоимость табачной продукции оценивается в 54 млн тенге.
По данному факту проводится досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что более 300 тысяч пачек сигарет пытались незаконно вывезти из Казахстана в Россию.