В Актобе с территории ТОО пытались похитить пять бочек дизтоплива

Фото: policia.kz

КЫЗЫЛОРДА. 23 НОЯБРЯ - В Кызылорде задержан ранее судимый криминальный авторитет. Его обвиняют в нападении на человека и автоугоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.

21 ноября в дежурную часть УП города Кызылорды обратился местный житель. Вечером на одной из центральных улиц города неизвестные избили автовладельца, а его автомобиль Opel Vectra угнали. Причиненный материальный ущерб составил 1,5 млн тенге, сообщает Polisia.kz

Своевременно всем патрульным службам направлена ориентировка на угнанное авто. Вскоре подозреваемые были задержаны. Они подожгли похищенный автомобиль. Выясняются все подробности и обстоятельства. В ходе следствия установлено, что один из подозреваемых - криминальный авторитет. Ранее он был привлечен к уголовной ответственности за несколько преступлений.

Так, в 2015 году он был осужден по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере) на 6 лет.

В настоящее время начато досудебное расследование по пунктам 1, 3 части 2 статьи 200 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия) и по пункту 1 части 2 статьи 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Двое подозреваемых в настоящее время взяты под стражу и водворены в изолятор временного содержания.



