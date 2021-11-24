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В Актобе с территории ТОО пытались похитить пять бочек дизтоплива

23.11.2021, 20:44 59482
АКТОБЕ. 23 НОЯБРЯ - 17 ноября 65-летний охранник одного из ТОО Актобе позвонил на 102, сообщив о попытке кражи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По горячим следам полицейские задержали двух мужчин. Злоумышленники, подъехав на автомашине "Газель" в район Промзоны, проникли на территорию полигона, откуда пытались похитить пять бочек с дизельным топливом. Сумма ущерба устанавливается, сообщает Polisia.kz
 
По факту кражи проводится досудебное расследование по статьям 24-188, часть 2, УК РК - "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Кража". Санкция статьи предусматривает штраф размере до 3000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
 
Напомним, в Восточно-Казахстанской области женщина осуждена за незаконную реализацию более 600 тонн дизтоплива. 
 
Более 63 тысяч литров авиатоплива похитили сотрудники Международного аэропорта Актау.
 

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Житель Акмолинской области до смерти избил пенсионера

23.11.2021, 18:51 76735
Житель Акмолинской области до смерти избил пенсионера
Фото: polisia.kz
КОКШЕТАУ. 23 НОЯБРЯ - 21 ноября в дежурную часть Зерендинского РОП поступило сообщение от медсестры МОБ о том, что в реанимационном отделении скончался 65-летний мужчина, поступивший в медицинское учреждение 10 ноября с диагнозом "перелом окологлазничной кости, перелом нижней челюсти", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Следственно-оперативная группа установила, что 10 ноября в ходе совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры, телесные повреждения погибшему нанес 50-летний местный житель. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает Polisia.kz.
 
Полицейскими задержан подозреваемый в нанесении жителю Акмолинской области телесных повреждений, повлекших его смерть. 
 
Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 106 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
 

В Нур-Султане задержали грабителя, отбиравшего телефоны у несовершеннолетних

23.11.2021, 17:59 89425
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Столичные полицейские задержали грабителя, отбиравшего телефоны у несовершеннолетних, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

За двое суток преступник отобрал телефоны у двоих детей, после третьего грабежа преступника задержали.  

Как сообщили в департаменте полиции Нур-Султана, грабитель попытался открыто похитить телефон у несовершеннолетней девочки в подъезде дома по улице Сыганак. 
 

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий во дворе дома по улице Сауран по приметам был задержан подозреваемый, который для разбирательств был доставлен в УП района Есиль. В ходе проверки установлено, что 27-летний задержанный причастен еще к двум грабежам на территории столицы, которые он совершил сутками ранее. Так, находясь в лифте дома по улице Сауран, он открыто похитил сотовый телефон у несовершеннолетней. Затем, находясь во дворе дома по этой же улице, похитил еще один телефон у 11-летнего ребенка", - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

 
Похищенное грабитель успел сбыть. Задержанный водворен в ИВС. По факту проводится досудебное расследование. 
 
В полиции отметили, что за 10 месяцев текущего года на территории столицы совершено 185 грабежей, из них 6 - в отношении несовершеннолетних. 
 

В Кызылорде задержан криминальный авторитет

23.11.2021, 15:43 64720
В Кызылорде задержан криминальный авторитет
Фото: policia.kz
КЫЗЫЛОРДА. 23 НОЯБРЯ - В Кызылорде задержан ранее судимый криминальный авторитет. Его обвиняют в нападении на человека и автоугоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
21 ноября в дежурную часть УП города Кызылорды обратился местный житель. Вечером на одной из центральных улиц города неизвестные избили автовладельца, а его автомобиль Opel Vectra угнали. Причиненный материальный ущерб составил 1,5 млн тенге, сообщает Polisia.kz.
 
Своевременно всем патрульным службам направлена ориентировка на угнанное авто. Вскоре подозреваемые были задержаны. Они подожгли похищенный автомобиль. Выясняются все подробности и обстоятельства. В ходе следствия установлено, что один из подозреваемых - криминальный авторитет. Ранее он был привлечен к уголовной ответственности за несколько преступлений.
 
Так, в 2015 году он был осужден по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере) на 6 лет.
 
В настоящее время начато досудебное расследование по пунктам 1, 3 части 2 статьи 200 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия) и по пункту 1 части 2 статьи 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Двое подозреваемых в настоящее время взяты под стражу и водворены в изолятор временного содержания.
 

 

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