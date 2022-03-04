Сотрудники инспекции транспортного контроля подозреваются в коррупции в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 3 МАРТА - Антикоррупционной службой по Алматинской области совместно с областным департаментом Комитета национальной безопасности и Талдыкорганской транспортной прокуратурой пресечена незаконная деятельность сотрудников инспекции транспортного контроля Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Руководитель отдела и его два подчиненных в период с начала 2021 года по февраль 2022 года на системной основе получали взятки от 50 до 280 тысяч тенге от предпринимателей за беспрепятственный проезд и непривлечение их к административной ответственности на автомобильных дорогах", - сообщает пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.
Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания управления полиции города Талдыкоргана.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом.