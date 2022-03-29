В Павлодаре осудили угонявших иномарки членов ОПГ

ПАВЛОДАР. 28 МАРТА - Четырех членов организованной преступной группировки, похищавших дорогие автомобили, осудили в Павлодаре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Преступники угоняли автомобили в двух регионах в течение пяти лет, сообщает Pavlodarnews.kz.
В период с 2015 по 2019 год, будучи участниками организованной преступной группы, они совершили ряд хищений автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Avensis на территории Карагандинской и Павлодарской областей. Затем подделывали идентификационные номера и сбывали транспортные средства с заведомо поддельными номерами", - сообщили в пресс-службе суда № 2 Павлодара.
Прокурор просил лишить их свободы на 3-9 лет, потерпевшие также настаивали на заключении, пишет сайт.
По решению суда создателя преступной группы приговорили к 8 годам заключения. У второго обвиняемого был рецидив преступлений, поэтому его лишили свободы на 8 лет и 1 месяц. Третьему участнику ОПГ назначили шесть лет и шесть месяцев лишения свободы. Еще одного подсудимого, который не признавал вину, но возместил ущерб по одному эпизоду, приговорили к 3 годам заключения.