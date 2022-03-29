В Павлодаре осудили угонявших иномарки членов ОПГ

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АЛМАТЫ. 29 МАРТА - 26 марта Министерством внутренних дел Республики Казахстан во взаимодействии с КНБ и ГП, а также с привлечением подразделения специального назначения в ходе проведения специальной операции в городе Алматы и Алматинской области задержаны ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности участники так называемой организованной преступной группы "Айшуак-Жантугел", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По результатам проведенной спецоперации у задержанных изъято 2 автомата Калашникова, 5 обрезов охотничьих ружей, 2 боевых пистолета, пневматический автомат Калашникова, ручная оборонительная граната Ф-1, 2 бронежилета, охотничий нож, более 350 боеприпасов различного калибра, а также денежные средства в сумме 5,7 тысячи долларов США и 107 тысяч тенге", - сообщили в МВД РК .

В настоящее время проводится проверка на причастность задержанных лиц к иным тяжким и особо тяжким преступлениям, в том числе совершенным в период массовых беспорядков, имевших место в начале января текущего года.

Кроме того, продолжается работа по установлению и задержанию других участников организованной преступной группы. В отношении задержанных лиц избрана мера пресечения "содержание под стражей". Проводится досудебное расследование.



