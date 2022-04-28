В Таразе полицейские обнаружили схрон с оружием

Фото: скриншот из видео ДП

ТАРАЗ. 27 АПРЕЛЯ - Сотрудники департамента полиции Жамбылской области проводят розыскные работы по установлению местонахождения оружия, похищенного в ходе январских беспорядков. В Таразе обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За неделю при проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими на территории областного центра обнаружены и изъяты 16 единиц оружия, 521 патрон, гранаты, бронежилеты, противогазы и шлем", - сообщили в областном департаменте полиции.

По данным полиции, 26 апреля 2022 года сотрудниками ДП Жамбылской области на территории областного центра возле бетонного ограждения в зарослях травы обнаружен схрон оружия, сложенный в полипропиленовый мешок, внутри которого находились 8 единиц оружия, 2 гранаты, патроны, полицейский шлем и противогаз.

Сообщается, что среди оружия были автоматы марки Калашникова и "Сайга", пистолеты Макарова и пневматический, одноствольное гладкоствольное ружье марки ИЖ-18, одноствольное оружие самодельного производства, двуствольные обрезы гладкоствольных ружей марки ИЖ-58, гранаты марки РГЭ-60кд и ГСЗ и 144 патрона различного калибра.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 287, часть 3, УК РК. На оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее их в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется", - проинформировали в полиции.







