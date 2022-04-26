Очередные тайники с похищенным в январе оружием обнаружены в Алматы

Полицейскими Алмалинского района задержан гражданин 1990 года рождения. Спецоперация по его задержанию была проведена в Жамбылском районе Алматинской области, сообщил глава департамента полиции Алматы Канат Таймерденов на своей странице в Facebook.
Фигурант изобличен в совершении кражи оружия из охотничьего магазина, имевшей место во время январских событий. Установлено место схрона похищенного оружия - на свалке на окраине поселка. В результате изъяты нарезной карабин SAVAGE 22-го калибра и гладкоствольное ружье АТА ARMS 12-го калибра. Не исключаем, что могут быть и другие тайники, а также соучастники преступления. Работа в этом направлении продолжается", - сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.
Еще один участник мародерства был задержан в Алатауском районе города. Им оказался приезжий, который во время погромов похитил охотничье ружье.
До хороших времен это оружие злоумышленник закопал. Схрон найден. Оружие направлено на экспертизу. Между тем злоумышленник водворен в изолятор временного содержания и привлечен к уголовной ответственности", - рассказал начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Кумарбек Кеншинбаев.