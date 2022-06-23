Задержание в Нигерии подозреваемого по делу Акжаркын Турлыбай подтвердили в МВД

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20 июня этого года в Нигерии по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Республики Казахстан задержан Адиндо Нонсо Фортуне, находящийся в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 259 Уголовного кодекса Казахстана (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ). На данный момент необходимые материалы направлены в НЦБ Интерпола Нигерии с целью принятия дальнейшего процессуального решения о его содержании под стражей и дальнейшей экстрадиции в Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.
Ранее об этом сообщил адвокат Сункар Нурмагамбетов, который защищает интересы осужденной к пожизненному сроку в Китае по делу о контрабанде наркотиков Акжаркын Турлыбай, информирует Sputnik Казахстан.
20-летняя студентку из Казахстана Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту Гуанчжоу по обвинению в контрабанде наркотиков. Суд приговорил ее к пожизненному заключению. В 2016 году апелляционный суд отменил данное решение.
В настоящее время защита пытается добиться экстрадиции Турлыбай в Казахстан.