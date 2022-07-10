Гульмире Сатыбалды продлили арест

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ТУРКЕСТАН. 10 ИЮЛЯ - Полицейские Туркестана пресекли незаконную деятельность игорного бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате проверки полицейские изъяли 2 монитора, 6 процессоров и чековый аппарат. Стражи порядка установили владельца игорного заведения, жителя Туркестана", - информирует пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.

Сообщается о задержании еще одного организатора аналогичного бизнеса. При обыске у него изъяли 12 мониторов, 8 процессоров, чековый аппарат, интернет-модем и тюнеры-камеры.

По данным пресс-службы, эти факты зарегистрировали по статье 307 УК РК "Организация незаконного игорного бизнеса". Проводится досудебное расследование.







