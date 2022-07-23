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В полиции Алматы напомнили об ответственности за рекламу наркотических средств

22.07.2022, 13:44 19616
В полиции Алматы напомнили об ответственности за рекламу наркотических средств
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 22 ИЮЛЯ - В полиции города Алматы напомнили об ответственности за рекламу наркотических средств и психотропных веществ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отмечают в полиции, все чаще в наркопреступления вовлекается молодежь, большая часть из которой даже не задумывается о последствиях употребления и распространения наркотиков, информирует Polisia.kz. 
 

В частности, речь идет о лицах, которые пытаются заработать на нанесении трафаретной рекламы с адресами сайтов, где продают наркотические средства, а также о тех, кто думают, что закладки наркотиков не караются законом. Со всей ответственностью заявляю, что и то и другое - преступление и регламентируется нормами Уголовного кодекса", - уточнил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Алматы Ерлан Алмагамбетов. 

 
Он напомнил, что за рекламу наркотических средств и психотропных веществ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет, а за закладки наркотиков предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до 15 лет.
 

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Жителя Павлодарской области подозревают в домогательствах к подростку

22.07.2022, 18:39 13061
ЭКИБАСТУЗ. 22 ИЮЛЯ - В полицию Экибастуза поступило заявление от местной жительницы о насильственных действиях сексуального характера в отношении ее 14-летней дочери, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Факт имел место на водоеме, где потерпевшая находилась со своими друзьями без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба ДП Павлодарской области.
 
Подозреваемый - 28-летний житель Экибастузского района установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания. 
 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 121, часть 3-1, пункт 1, УК РК.
 

Алматинские полицейские разыскивают участников массовой драки в ЖК

22.07.2022, 17:50 14441
АЛМАТЫ. 22 ИЮЛЯ - В Наурызбайском районе Алматы произошла массовая драка возле жилого комплекса Alma City, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Около десяти человек устроили разборки прямо на проезжей части.
 

В настоящее время проверочные мероприятия по данному факту проводит управление полиции Наурызбайского района. Участники потасовки обязательно будут установлены и привлечены к ответственности. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

 

В Атырау задержан подозреваемый в избиении журналистки

22.07.2022, 15:46 16376
В Атырау задержан подозреваемый в избиении журналистки
Фото: кадр из видео
АТЫРАУ. 22 ИЮЛЯ - В Атырау задержан подозреваемый в избиении корреспондента информационного портала "Дорожный контроль", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 19 июля около 09.30 в микрорайоне Жумыскер на улице Муталиева корреспонденту информационного портала "Дорожный контроль" 1983 года рождения были нанесены телесные повреждения. 
 

Подозреваемый 1999 года рождения был установлен и задержан. По данному факту проводится расследование по части 2 статьи 107 Уголовного кодекса РК", - проинформировали в департаменте. 

 
Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.

 

Занимавшегося перевозкой наркотиков гражданина Нигерии задержали в Атырау

22.07.2022, 15:12 17136
Занимавшегося перевозкой наркотиков гражданина Нигерии задержали в Атырау
Фото: кадр из видео
АТЫРАУ. 22 ИЮЛЯ - В Атырау 24-летний гражданин Федеративной Республики Нигерия занимался хранением и перевозкой синтетических наркотических средств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, при обыске автомобиля Сhevrolet Сruze было изъято пять штук полиэтиленовых пакетиков. В каждом из них было около одного грамма наркотиков. По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком "мефедрон". 
 
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Атырау. В отношении него проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК.

 

В СКО по делу застреленной при сборе ягод женщины задержан участковый

22.07.2022, 14:30 18231
В СКО по делу застреленной при сборе ягод женщины задержан участковый
Фото: pixabay.com
ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 ИЮЛЯ - В Северо-Казахстанской области по делу об убийстве сельчанки, собиравшей ягоды в поле, задержан участковый инспектор полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Sputnik.kz, 51-летняя жительница Жамбылского района скончалась в результате огнестрельного ранения. По подозрению в причинении смерти задержан 65-летний односельчанин - житель станции Бауманская.
 
Как следует из первоначальной версии следствия, женщина собирала ягоды в поле. В это время ее односельчанин охотился в поле с винтовкой. Якобы он заметил движение в зарослях и, решив, что это грачи, нажал на курок. Подойдя ближе, он увидел, что ранил женщину. Испуганный пенсионер сообщил о происшествии участковому в ближайшее село, после чего был задержан и помещен в СИЗО. Он во всем сознался, в показаниях написал, что выбросил оружие в озеро. 
 
Женщина же скончалась от острой потери крови при доставлении в районную больницу.
 
Как рассказал корреспонденту Sputnik.kz сын убитой, его мама позвонила подруге и смогла сказать, что в нее стреляли из белой машины, но место указать не успела. После этого ее бросились искать родные и односельчане. Один из сельчан, приехав на то место первым, застал там напуганного старика и участкового, стоявшего рядом с истекающей кровью женщиной. В больницу женщину, по словам сына, никто везти не спешил, скорую тоже не вызвали. И от пенсионера, и от участкового, по словам очевидцев, исходил сильный запах спиртного.
 
Проведя собственное расследование, родные погибшей выяснили, что в тот день участковый и пенсионер выпивали вместе, а потом решили поохотиться. Они уверены, что в поле стрелял именно участковый, так как пенсионер из-за плохого зрения с охотой завязал много лет назад, говорится в статье.
 

Там человек был раненый, они могли сразу оказать первую помощь, возможно, она бы осталась жива. Но они этого не сделали. Они застрелили и поехали следы заметать. Оружие спрятали, гильзы, патрон спрятали. Потом только приехали туда, сделав все так, будто участковый ни при чем и сам прибыл на место только вот", - считает сын погибшей.

 
Родные погибшей требуют правосудия, они хотят, чтобы расследование взяли под контроль в Генеральной прокуратуре.
 
По данным Sputnik.kz, полицейского сначала уволили, а позже задержали и водворили в изолятор временного содержания. 
 

По подозрению в совершении данного преступления задержан 65-летний односельчанин потерпевшей, действия которого квалифицированы по статьям 104, часть 1 (причинение смерти по неосторожности), 287, часть 3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов), Уголовного кодекса Республики Казахстан. Кроме того, по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 370, часть 4, УК (бездействие по службе) задержан и водворен в изолятор временного содержания бывший участковый инспектор отделения местной полицейской службы села Озерное Жамбылского района", - проинформировали в пятницу в областной прокуратуре.

 
По данным прокуроров, предварительно установлено, что подозреваемый, являясь сотрудником полиции, находился рядом с лицом, совершившим причинение смерти по неосторожности, но не предпринял действий, входящих в круг его должностных обязанностей, по предотвращению совершения уголовных правонарушений, что повлекло наступление тяжких последствий.
 

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит. Следственным управлением департамента полиции области по уголовным делам проводятся следственно-оперативные мероприятия, назначены судебные экспертизы, окончательная квалификация деяний подозреваемых лиц будет дана по результатам расследования. Ход расследования находится на контроле прокуратуры области", - заключили в прокуратуре.

 
В пресс-службе департамента полиции также сообщили, что в отношении участкового управлением местной полицейской службы совместно с управлением собственной безопасности проводилось служебное расследование.
 

В отношении участкового инспектора полиции ОП Жамбылского района управлением местной полицейской службы совместно с управлением собственной безопасности ДП СКО проведено служебное расследование, по результатам которого решением дисциплинарной комиссии ДП СКО участковый инспектор ОП Жамбылского района 19 июля 2022 года уволен из органов внутренних дел за нарушение служебной деятельности и норм Этического кодекса государственных служащих", - прокомментировали в полиции, заключив, что расследование уголовного дела передано в следственное управление ДП СКО.

 

В Кокшетау задержан 20-летний закладчик наркотиков

22.07.2022, 11:45 21426
КОКШЕТАУ. 22 ИЮЛЯ - В Кокшетау 20 июля на территории Восточной промзоны оперативники задержали 20-летнего горожанина, занимающегося закладкой синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
При задержании во время личного обыска у юноши изъяты 15 полиэтиленовых свертков с веществом белого цвета порошкообразной консистенции, предположительно, мефедроном. Назначена соответствующая экспертиза. 
 
По данному факту полицейскими начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами". Также во время следственных процедур изъят сотовый телефон, принадлежащий молодому человеку.
 
Известно, что фигурант является студентом одного из столичных высших учебных заведений и находится дома на каникулах.
 
По данным Polisia.kz, в этом году наркополицейскими уже задержано 25 закладчиков наркотических средств, более 2 килограммов синтетики изъято из незаконного оборота.

Две машины с крупными партиями мефедрона блокировали полицейские Алматы.
 

Деятельность финпирамиды World Business Consulting пресечена в Нур-Султане

22.07.2022, 11:22 22131
Деятельность финпирамиды World Business Consulting пресечена в Нур-Султане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - Столичным департаментом Агентства по финмониторингу пресечена противоправная деятельность финансовой пирамиды World Business Consulting, замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить различные суммы в мнимые инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения, в том числе за счет привлечения новых участников. 

Данная организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания, предлагающая портфельные инвестиции и консультации в сфере финансов", - рассказали в пресс-службе АФМ. 


Начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

В Алматы руководителям финпирамиды World Business Consulting вынесен приговор.

 

Тела двух мужчин обнаружены в канализационном колодце в Семее

22.07.2022, 10:57 16691
Тела двух мужчин обнаружены в канализационном колодце в Семее
Фото: Depositphotos
СЕМЕЙ. 22 ИЮЛЯ - В Семее в одном из канализационных колодцев близ остановки "Роща" найдены тела двух мужчин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По предварительной информации, мужчины отравились парами скопившегося в колодце газа, сообщает портал YK-news.kz.
 

21 июля Затонским отделом полиции начато досудебное расследование, в рамках которого назначен ряд экспертиз, а также проводятся все необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования всех обстоятельств дела", - сообщили в пресс-службе управления полиции Семея. 

 

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