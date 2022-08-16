В Туркестанской области пресечен контрабандный ввоз винограда

ТУРКЕСТАН. 15 АВГУСТА - На таможенном посту "Капланбек" ДГД по Туркестанской области пресечен контрабандный ввоз винограда, передает KAZAKHSTAN TODAY.

11 августа при проведении таможенных досмотров, назначенных ситуационным центром, только в шести транспортных средствах выявлено более 90 тонн незадекларированного винограда, сообщает пресс-служба ДГД МФ РК.

В целом с начала года в результате таможенных досмотров, проведенных сотрудниками таможенных постов ДГД по Туркестанской области, выявлено 879 фактов нарушений таможенного законодательства, общий вес незадекларированного товара составил 823 тонны.

В основном с целью уклонения от уплаты таможенных платежей импортеры в декларациях заявляют более дешевый товар.

По выявленным нарушениям участники внешнеэкономической деятельности привлечены к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.