В Алматы зарегистрировано уголовное дело по факту разжигания межнациональной розни

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Жительница Алматы, чьи несовершеннолетние дети подверглись действиям сексуального характера со стороны подростков, указывает на целенаправленную провокацию. По словам женщины, неизвестные, используя кадры с ее интервью для СМИ и синхрона соседки, умышленно сформировали информационное сообщение, из которого следует межнациональная рознь", - информирует Polisia.kz.
Подчеркивается, что факты вырваны из контекста. Женщина обратилась с заявлением в полицию.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 174 УК РК (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни). В рамках производства будут проведены соответствующие экспертизы и следственные действия, по результатам чего авторы и распространители фейкового сообщения будут установлены и привлечены к ответственности", - уточнил начальник управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.