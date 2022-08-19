Приверженца деструктивного течения подозревают в насилии в отношении несовершеннолетних

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АЛМАТЫ. 18 АВГУСТА - Приверженца деструктивного религиозного течения подозревают в насильственных действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, передает KAZAKHSTAN TODAY.
15 августа по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних задержан находящийся в республиканском розыске приверженец запрещенной в Казахстане религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат" - житель города Темиртау, 51-летний гражданин ", - информирует Polisia.kz.
Злоумышленник длительное время скрывался в Турции и Кыргызстане.
Сообщается, что для дальнейшего уголовного расследования мужчина будет передан уполномоченным органам Карагандинской области.