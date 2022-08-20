Взяли ЦОН штурмом: силовики пресекли деятельность ОПГ в Актюбинской области

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АКТОБЕ. 19 АВГУСТА - В Актюбинской области пресечена деятельность организованной преступной группы, передает KAZAKHSTAN TODAY/
Департаментом полиции Актюбинской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая оказывала незаконные услуги населению по выдаче водительских удостоверений для управления транспортными средствами", - сообщает Polisia.kz.
В ходе обыска у участников группы изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их преступную роль.
На видео, опубликованном очевидцами в соцсетях, видно, что во время задержания силовики брали ЦОН штурмом.
По данному факту начато досудебное расследование.