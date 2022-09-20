Суд Алматы продлил арест Туребаеву, Кудайбергену и еще нескольким подсудимым

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АЛМАТЫ. 19 СЕНТЯБРЯ - Алматинский городской суд продлил сроки пребывания под стражей вайнеру Мейржану Туребаеву, экс-депутату Кайрату Кудайбергену, экс-директорам оператора платных парковок в Алматы AlanParking Мухтару Базарбаеву и ТОО "Алматы спецтехпаркинг" Мурату Принбекову и политику Жанболату Мамаю, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Напомним, вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова арестовали в апреле этого года. Их обвиняют в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды. Туребаеву срок пребывания под стражей продлили до 17 октября 2022 года.
Экс-депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену суд продлил арест до 21 октября 2022 года.
Его обвиняют в том, что во время январских беспорядков Кудайберген организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг криминального авторитета Джумагельдиева (Дикий Арман), поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки. Собранная Кудайбергеном и Джумагельдиевым группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования власти.
До 15 октября продлен арест экс-директорам оператора платных парковок в Алматы AlanParking Мухтару Базарбаеву и ТОО "Алматы спецтехпаркинг" Мурату Принбекову.
Жанболата Мамая суд оставил под стражей до 12 октября 2022 года. Его обвиняют в оскорблении представителей власти и распространении заведомо ложной информации.