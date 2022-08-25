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Участвовавшему в беспорядках Кайрату Кудайбергену вновь продлили арест

24.08.2022, 16:00 16231
Участвовавшему в беспорядках Кайрату Кудайбергену вновь продлили арест
Фото: Facebook/Кайрат Кудайберген
АЛМАТЫ. 24 АВГУСТА - Суд Алматы продлил срок содержания под стражей экс-депутату маслихата города Кайрату Кудайбергену, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

16 августа 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении К. Кудайбергена до шести месяцев, до 21 октября", - говорится в сообщении суда.

 
Напомним, Кайрат Кудайберген был задержан 21 апреля 2022 года межведомственной следственно-оперативной группой под руководством специальных прокуроров Генеральной прокуратуры по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках. 

Экс-депутата обвиняют в том, что во время январских беспорядков Кудайберген организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг криминального авторитета Джумагельдиева (Дикий Арман), поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки. Собранная Кудайбергеном и Джумагельдиевым группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования власти. 
 

новости по теме

Из Узбекистана в Казахстан пытались ввезти более 60 тонн контрабандной дыни

24.08.2022, 18:55 13011
Из Узбекистана в Казахстан пытались ввезти более 60 тонн контрабандной дыни
Фото: КГД МФ РК
ТУРКЕСТАН. 24 АВГУСТА - На таможенном посту "Капланбек" ДГД по Туркестанской области пресечен контрабандный ввоз дыни, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
23 августа 2022 года на таможенном посту "Капланбек" при анализе снимков ИДК работники ситуационного центра КГД выявили несоответствие в заявленных документах, где вместо заявленного товара "арбуз" на снимке инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) просматривался по силуэту товар овальной формы, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
 
Сведения по подозрениям в нарушении таможенного законодательства ситуационным центром КГД направлены на таможенный досмотр.
 
При проведении таможенного досмотра сотрудники таможенного поста "Капланбек" выявили 62 тонны незадекларированных дынь. При этом в документах был заявлен товар "дыни" - 12 тонн и 66 тонн товара "арбуз".
 
Как пояснили в КГД, для уклонения от уплаты таможенных платежей импортеры в декларациях заявляют более дешевый товар.
 
По выявленному нарушению участник внешнеэкономической деятельности будет привлечен к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.
 

Завершено досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды

24.08.2022, 18:33 13701
Завершено досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По делу проходят пятеро подозреваемых, из них один содержится под стражей, двое - под домашним арестом, сообщает пресс-служба Антикора.
 
В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов.
 
В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.
 
Активно продолжается поиск других нелегальных активов обвиняемых.
 
B стране и за рубежом дополнительно установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 400 миллиардов тенге, или более 900 миллионов долларов.

 
Напомним, о задержании Кайрата Сатыбалды стало известно 13 марта. Он подозревается в хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Следствие выявило дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалды компаний - собственников подъездных железнодорожных путей.
 

Об очередной финпирамиде предупреждает АФМ

24.08.2022, 15:16 17436
Об очередной финпирамиде предупреждает АФМ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Признаки финансовой пирамиды выявило Агентство по финансовому мониторингу в интернет-проекте TasksCat, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Гражданам предлагалось зарабатывать деньги, выполняя задания за вознаграждение в 2500 тенге. Кроме того, за приглашение нового участника им начисляли от 5 до 15% от выплат. Организаторы продавали услуги "пакетно", с доходностью от 100 до 1000 процентов", - сообщает АФМ

 
Новых участников привлекали с помощью публикации историй успеха и фотографий победителей. 
 
В ходе мониторинга установлено, что сайт данной финпирамиды не функционирует. 
 
Сейчас ведется работа по блокировке сайта. Сведения об интернет-проекте направлены в АРРФР для проверки, по результатам которой деятельности TasksCat будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.


Напомним, за полгода в Казахстане было зарегистрировано 33 уголовных дела в отношении организаторов финпирамид. 
 

Трем рэкетирам продлили арест в Алматы

24.08.2022, 15:02 16781
Трем рэкетирам продлили арест в Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 24 АВГУСТА - Алматинский городской суд продлил до 14 сентября арест трем подозреваемым в рейдерских захватах бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Танашеву Тимуру, Бабаеву Рауану, Абижанову Дастану срок ареста продлен до 14 сентября 2022 года", - сообщили в пресс-службе Алматинского горсуда.

 
Ранее сообщалось, что Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) задержало группу лиц, подозреваемых в рейдерских захватах. Ущерб от деятельности ОПГ составил свыше 18 млрд тенге. 
 

Сообщения о минировании зданий судов поступили в Актобе

24.08.2022, 13:57 18506
Фото: Polisia.kz
АКТОБЕ. 24 АВГУСТА - Сегодня утром на электронный адрес Каргалинского районного суда пришло сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство, передаетKAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщения о минировании также поступили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области, суд города Актобе, специализированный суд города Актобе по уголовным делам и специализированный административный суд города, информирует Polisia.kz.
 
На места происшествия незамедлительно прибыли все силы экстренного реагирования. Работали саперы. Были проведены все необходимые мероприятия.

По информации полиции, взрывные устройства не обнаружены.

Напомним, вчера информацию о минировании нескольких больниц сообщили в Алматы. Информация оказалось ложной.
 

У жителя Мангистауской области изъяты 198 рогов сайги

24.08.2022, 12:49 19391
Фото: Polisia.kz
АКТАУ. 24 АВГУСТА - В Мангистауской области задержали местного жителя, у которого дома обнаружили 198 рогов сайги, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
18 августа в ходе оперативно-профилактических мероприятий в селе Бейнеу по подозрению в незаконном обороте дериватов сайги задержан местный житель. При обыске в частном доме изъяты рога сайгаков в количестве 198 штук, информирует Polisia.kz.
 
По данному факту начато досудебное производство по части 1 статьи 339 УК РК (Незаконное добывание, приобретение, хранение и сбыт находящихся под угрозой исчезновения видов животных, их частей или дериватов). 
 
В полиции напоминают, что согласно законодательству за незаконную охоту на сайгаков, добычу, приобретение, хранение, сбыт, перевозку предусматривается уголовная ответственность в виде лишения свободы от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Казахстане могут разрешить платную спортивную охоту на сайгаков. 
 

На жительницу Павлодара напал неизвестный с кирпичом

23.08.2022, 19:48 31616
ПАВЛОДАР. 23 АВГУСТА - 23 августа в 15.30 в центральный отдел полиции Павлодара обратилась 20-летняя жительница города, которая просила принять меры в отношении неизвестного мужчины, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
21 августа около 01.10 неизвестный мужчина нанес девушке несколько ударов по голове кирпичом, сообщает Polisia.kz
 
В больницу пострадавшая обратилась днем 21 августа. Ей поставили диагноз "сотрясение головного мозга", от госпитализации девушка отказалась. Однако с заявлением в полицию девушка обратилась только 23 августа. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по факту хулиганства. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности данного мужчины. 
 
 

Два участника январских беспорядков осуждены за насилие в отношении полицейских и военнослужащих

23.08.2022, 18:06 25476
Два участника январских беспорядков осуждены за насилие в отношении полицейских и военнослужащих
Фото: Facebook/Anastasia Romanova
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - О фактах применения жестокости и насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время массовых беспорядков рассказал на брифинге в СЦК начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

5 января во время беспорядков в Семее житель данного города, не подчиняясь законным требованиям сотрудников о прекращении неправомерных действий, нанес телесные повреждения военнослужащему Национальной гвардии, принимавшему участие в обеспечении общественного порядка. Приговором суда он признан виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы", - рассказал Адилов.

 
Другой случай произошел 3 января в Усть-Каменогорске, где сотрудники полиции пытались пресечь организацию незаконного митинга, а житель этого города оказал им сопротивление с применением насилия. 
 

Приговором суда он признан виновным с назначением наказания в виде 3 лет лишения свободы", - сообщил представитель МВД. 

 
По его словам, несколько уголовных дел по фактам применения насилия в отношении сотрудников во время массовых беспорядков находятся в производстве и в ближайшее время будут направлены в суд.

Адилов также сообщил, что по январским событиям возбуждено более 4600 уголовных дел, разыскивается свыше 2 тысяч единиц похищенного оружия. 


 

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