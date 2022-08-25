Участвовавшему в беспорядках Кайрату Кудайбергену вновь продлили арест

Фото: Facebook/Кайрат Кудайберген
АЛМАТЫ. 24 АВГУСТА - Суд Алматы продлил срок содержания под стражей экс-депутату маслихата города Кайрату Кудайбергену, передает KAZAKHSTAN TODAY.
16 августа 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении К. Кудайбергена до шести месяцев, до 21 октября", - говорится в сообщении суда.
Напомним, Кайрат Кудайберген был задержан 21 апреля 2022 года межведомственной следственно-оперативной группой под руководством специальных прокуроров Генеральной прокуратуры по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках.
Экс-депутата обвиняют в том, что во время январских беспорядков Кудайберген организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг криминального авторитета Джумагельдиева (Дикий Арман), поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки. Собранная Кудайбергеном и Джумагельдиевым группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования власти.