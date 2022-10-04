В Алматинской области арестован майор полиции, угрожавший оружием сотруднику Антикора

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КОНАЕВ. 3 ОКТЯБРЯ - В Алматинской области задержан майор полиции, который угрожал огнестрельным оружием сотруднику Антикоррупционной службы при проведении обыска, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления полиции Карасайского района по факту получения взятки в сумме 500 тысяч тенге за увод от уголовной ответственности.
При проведении обыска сотрудниками Антикоррупционной службы майор полиции, не подчиняясь законным требованиям, угрожал применением огнестрельного оружия", - рассказали в антикоррупционном ведомстве.
22 сентября по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 380 УК РК (Угроза в отношении представителя власти).
29 сентября с санкции суда подозреваемый арестован.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в ведомстве.