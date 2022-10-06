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В Кызылорде задержали подозреваемого в покушении на убийство

05.10.2022, 20:51 3151
КЫЗЫЛОРДА. 5 ОКТЯБРЯ - Подозреваемого в покушении на убийство арестовали в Кызылорде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Личность подозреваемого установлена, он задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий и водворен в ИВС. Вещественные доказательства изъяты, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 24 и части 1 статьи 99 УК РК "Покушение на убийство", назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, в Кызылорде 56-летний мужчина, применив огнестрельное оружие, ранил 43-летнюю знакомую и скрылся. Потерпевшая доставлена в реанимационное отделение городской больницы, где была прооперирована и находится под наблюдением врачей.
 

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Лжесотрудник Нацбанка обманул казахстанцев на 6 миллионов тенге

05.10.2022, 15:56 6961
Лжесотрудник Нацбанка обманул казахстанцев на 6 миллионов тенге
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 5 ОКТЯБРЯ - В Алматы лжесотрудник банка обманывал граждан, обещая дешевые авто с аукциона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На серию преступлений решился 32-летний местный житель. В течение нескольких месяцев гражданин К., представляясь сотрудником Национального банка РК, обещал потерпевшим предоставить автомашины с аукциона по цене ниже рыночной. Покупателей находил через знакомых, работало так называемое сарафанное радио", - сообщает Polisia.kz.

 
По факту мошенничества начато досудебное расследование. Сумма причиненного материального ущерба составила более 6 миллионов тенге. Задержанный арестован.
 

В ходе следственных мероприятий полицейские установили дополнительные эпизоды преступной деятельности, но потерпевших может быть гораздо больше, уверены оперативники. Поэтому граждан, пострадавших от преступных действий указанного человека, стражи порядка призывают обращаться в УП Алмалинского района или позвонить по следующим телефонам: 8-705-555-77-63; 8-775-747-77-78", - говорится в сообщении.

 

В Актобе санитар, истязавший детей-инвалидов, отделался ограничением свободы

05.10.2022, 10:10 10851
В Актобе санитар, истязавший детей-инвалидов, отделался ограничением свободы
Фото: pexels
АКТОБЕ. 5 ОКТЯБРЯ - Суд признал медработника виновным в истязании детей-инвалидов и назначил ему 4,5 года ограничения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Актобе еще один санитар, систематически избивавший детей-инвалидов, отделался ограничением свободы. До этого три его коллеги, также осужденные за издевательства над особенными подопечными специнтерната, получили аналогичное наказание. Хотя у следствия были неопровержимые доказательства того, как медработники относились к тяжелобольным воспитанникам", - сообщает телеканал КТК.

 
Суд признал виновным четвертого медработника.
 
Учитывая раскаяние подсудимого, а также наличие у него малолетних детей, сдом назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев.
 
По информации телеканала, видео, которое шокировало страну и стало главной уликой, обнародовала директор дома ребенка "Yміт", куда в начале года разместили воспитанников специнтерната. Хотя, как утверждают прокуроры, такое соседство было недопустимо. Для взрослых детей-инвалидов, по словам работников надзорного органа, должны выделяться отдельные типовые здания.
 

В Алматы пресечена контрабанда наркотиков в особо крупном размере из США

05.10.2022, 09:07 12331
В Алматы пресечена контрабанда наркотиков в особо крупном размере из США
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 5 ОКТЯБРЯ - Департаментом АФМ по городу Алматы при координации Авиационной транспортной прокуратуры города пресечена контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

2 октября текущего года в городе Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий с помощью служебно-розыскной собаки после получения почтовых отправлений из США были задержаны жители города Алматы, у которых обнаружены и изъяты наркотические вещества - марихуана общим весом 648,98 грамма, а также гашиш общим весом 675,65 грамма", - сообщили в АФМ.

 
Отмечается, что указанные лица планировали сбыть наркотики на территории Казахстана через мессенджер Telegram, в ходе обыска найдены электронные весы и другие необходимые средства для расфасовки.
 
В настоящее время проводится расследование, подозреваемый водворен в ИВС.
 
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК в интересах следствия не разглашается.
 

В Актобе задержали закладчика с 804 граммами мефедрона

04.10.2022, 20:33 20871
Фото: пресс-служба МВД РК
АКТОБЕ. 4 ОКТЯБРЯ - Во дворе одного из домов Актобе задержан 31-летний местный житель, который занимался закладкой синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он выдал полицейским 87 полиэтиленовых зип-пакетов с порошкообразным веществом, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Проведен также обыск по месту жительства задержанного, а также при проведении проверки и уточнения показаний с участием задержанного в Актобе в разных частях города были обнаружены и изъяты 25 закладок с синтетическими наркотиками.
 
Как показала экспертиза, изъятое вещество является мефедроном, общий вес изъятых наркотиков составил более 804 граммов.
 
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
 

В Туркестанской области задержаны подозреваемые в нападении на представителя прокуратуры

04.10.2022, 20:10 21306
ТУРКЕСТАН. 4 ОКТЯБРЯ - Задержаны и водворены в изолятор временного содержания подозреваемые в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Все трое - жители Толебийского района Туркестанской области, сообщает Polisia.kz.
 
Напомним, на представителя надзорного органа было совершено нападение. Он прибыл в село Коксайек для разъяснения законодательства о порядке проведения мирных собраний жителям, которые выступили с недовольством в отношении сотрудников полиции, преследовавших пытавшийся скрыться ВАЗ-2103 их односельчанина, водитель которого не подчинился законным требованиям остановиться.
 
Вместо остановки водитель, опасно управляющий автотранспортом и создающий угрозу другим участникам дорожного движения, прибавил скорость и попытался скрыться. После чего водитель не справился с управлением и допустил столкновение с другими автомашинами.
 
В результате ДТП водитель ВАЗ-2103 скончался на месте, его пассажирку и водителя автомобиля Audi 100 с различными телесными травмами госпитализировали в больницу.
 
В настоящее время проводится досудебное расследование по части 3 статьи 380 УК РК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 4 тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
 
Подозреваемые водворены в ИВС.
 
Касательно ДТП факт зарегистрирован по части 3 статьи 345 УК РК, проводятся соответствующие экспертизы. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников происшествия.
 

В Алматинской области задержали группу квартирных воров

04.10.2022, 18:52 23416
КОНАЕВ. 4 ОКТЯБРЯ - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии сотрудники ОКП УП Карасайского района совместно с УКП ДП задержали группу квартирных воров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Задержанные признались в совершенных преступлений, сообщает Polisia.kz. 
 
Полицейские проверяют их причастность к другим аналогичным преступлениям. Всего жертвами злоумышленников стали хозяева более 10 домов. Сумма ущерба составила порядка 2 млн тенге.
 
Отметим, что задержанные ранее неоднократно были судимы.
 
В отношении подозреваемых в ЕРДР УП Карасайского района зарегистрировано уголовное дело по статье 188, часть 3, УК РК. Проводятся необходимые следственные действия.
 
 

Директор Костанайского филиала "Қазтеміртранс" осужден за коррупцию

04.10.2022, 17:40 25626
КОСТАНАЙ. 4 ОКТЯБРЯ - Суд № 2 Костаная вынес обвинительный приговор в отношении директора Костанайского филиала АО "Қазтеміртранс" Б. Усабекова и директора ТОО "Вадиса М" С. Таирова, передает KAZALHSTAN TODAY.
 

Вышеуказанные лица обвинялись в получении и даче взятки за беспрепятственную и ускоренную поставку грузовых вагонов", - сообщает Агентство по противодействию коррупции.

 
Приговором суда Усабекову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Таирову назначен штраф в размере двадцатикратной суммы взятки, что составляет 24 млн тенге. Осужденные также пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
 
Приговор не вступил в законную силу.
 

Пристававшего к гражданам России блогера осудили в Павлодаре

04.10.2022, 15:00 27481
Пристававшего к гражданам России блогера осудили в Павлодаре
Фото: кадр из видео
ПАВЛОДАР. 4 ОКТЯБРЯ - В городском специализированном административном суде осудили павлодарского блогера, пристававшего к гражданам России с провокационными вопросами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Павлодарца признали виновным в правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 434 КРКоАП, и наложили взыскание в виде административного ареста на пять суток", - сообщили в пресс-службе суда.

 
По данным Pavlodarnews.kz, 27 сентября около 13.00 возле ресторана на улице Академика Сатпаева горожанин приставал к приглашенным на обед гостям из России. Он задавал им провокационные вопросы политического характера и высказывал негативную оценку в их адрес. Создал конфликтную ситуацию с инициатором мероприятия, вел видеосъемку и трансляцию на канале YouTube. Тем самым совершил мелкое хулиганство.
 
На судебном заседании павлодарец вину в правонарушении не признал.
 
Он пояснил: узнал через социальные сети, что в ресторане будут давать обед гражданам РФ, уехавшим от мобилизации, и, как блогер, решил взять у них интервью. Доводы обвиняемого суд посчитал несостоятельными, поскольку они опровергаются материалами дела. Отмечается, что на постановление может быть подана жалоба в течение десяти суток.

По информации МВД, в Казахстан за 9 месяцев из России прибыло 1 млн 700 тысяч граждан России. В 2018-2019 годы прибывало около 3 млн граждан РФ.
 

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