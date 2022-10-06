Покушение на убийство произошло в Кызылорде

КОНАЕВ. 5 ОКТЯБРЯ - На станции Шамалган Алматинской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным пресс-службы департамента полиции на транспорте, инцидент произошел 3 октября.

Пассажирский поезд сообщением Алматы - Актобе совершил наезд на мужчину, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте, который от полученных травм скончался на месте происшествия", - проинформировали в департаменте.

По данному факту в линейном управлении полиции на станции Алматы I начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По информации ведомства, с начала текущего года транспортными полицейскими за переход железнодорожных путей в неустановленных местах выявлено и привлечено к административной ответственности 34 019 лиц.

Не прекращаются факты экстренных торможений, за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 1618 фактов, из них по причине нахождения людей - 308, связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота - 1140, и привлечено к ответственности 1066 человек. За текущий период по стране под колеса поездов попали 72 граждан, больше половины из них - со смертельным исходом, по 10 фактам пострадали дети, из них со смертельным исходом - 8", - добавили в пресс-службе.



