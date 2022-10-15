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Школьница после попытки суицида попала в реанимацию в Алматы

14.10.2022, 11:51 20866
Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматы сообщили, что в одном из лицеев города школьница пыталась совершить самоубийство и сейчас находится в реанимации.

По данному факту начата проверка. По предварительным данным, причиной могла послужить ссора с родителями. Обстоятельства и мотив устанавливаются", - сообщили в департаменте полиции города Алматы.


По  информации полиции, сейчас девочка в больнице. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает, информирует Polisia.kz.

В Таразе подросток спрыгнул с 12-го этажа.
 

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Двадцать вагонов с ГСМ пытались незаконно вывезти из Казахстана

15.10.2022, 12:56 2481
Двадцать вагонов с ГСМ пытались незаконно вывезти из Казахстана
Фото: Telegram/КНБ РК
Уральск. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пограничной службой Комитета национальной безопасности РК на железнодорожном пункте пропуска "Жайык" Западно-Казахстанской области предотвращен незаконный вывоз нефтепродуктов с территории Казахстана, сообщает пресс-служба КНБ.
 

Транспортировка 20 железнодорожных цистерн с топливом осуществлялась грузовыми железнодорожными составами под видом растворителя битумных лаков уайт-спирита", - говорится в сообщении.

 
Задержанный груз по компетенции передан в департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области для принятия процессуального решения.
 
Пограничная служба напоминает о действующих в Казахстане временных ограничениях на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.
 

Около двух тонн рыбы изъяли у браконьеров в Атырауской области

15.10.2022, 09:55 4591
Около двух тонн рыбы изъяли у браконьеров в Атырауской области
Фото: Polisia.kz
Атырау. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области полицейские изъяли у браконьеров около 2 тонн незаконно добытой рыбы, сообщает Polisia.kz.

Сотрудники отдела по противодействию преступным посягательствам на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области и Курмангазинского РОП у берега реки Шарон остановили 2 лодки под управлением жителей района 31 и 48 лет. При проверке было изъято свыше 1 тонны рыбы частиковых видов (сазан, судак)", - сообщили в полиции.  

Также на берегу реки Шора в Курмангазинском районе стражи порядка остановили лодку под управлением жителей района. При досмотре изъято 300 килограммов рыбы частиковых пород (сазан, судак).
По обоим фактам проводится досудебное расследование по статье 335, часть 3, УК РК (Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений). Браконьерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
 

Извращенца, пристававшего к девочке в Актау, отпустили

14.10.2022, 20:53 13691
Извращенца, пристававшего к девочке в Актау, отпустили
Фото: Depositphotos
Актау. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По словам матери пострадавшей девочки, подозреваемого в домогательстве к ее дочке отпустили, им оказался школьник, который учится в той же школе, где и восьмилетняя девочка.
 
На момент его действий в отношении девочки ему было 17 лет. На днях подозреваемому исполнилось 18, сообщает "Лада".
 
Мама и бабушка подозреваемого приходили домой к пострадавшей стороне.
 

Они обвиняют мою дочь. Говорят, что из-за моей восьмилетней дочери могут посадить их сына. Они считают, что их парень ничего не сделал, а просто стряхнул пыль с юбки моей дочери. Заявляют мне, что дадут пять тысяч тенге на психолога для моего ребенка", - рассказала мать школьницы.

 
Администрация школы в свою очередь перевела подозреваемого в домогательствах к ребенку в другое учебное заведение.
 
По словам женщины, подозреваемого отпустили в первый же день задержания, объясняя это тем, что ему еще не было 18 лет.
 

Следователи говорят, что действуют в рамках закона, но на деле ничего не происходит. Его допросили, есть доказательства, есть видео, но никто ничего не делает! Почему его защищают, а не мою пострадавшую дочь? Меня все органы не слышат. Все педофилы и насильники не становятся жестокими в один момент. Они начинают чувствовать безнаказанность и безразличие общества, начинают пользоваться этим. Жалко детей наших, которые не защищены законом", - жалуется мама девочки.

 
Ранее в социальной сети появилось видео домогательства маньяка по отношению к восьмилетней девочке. В полиции региона сообщили, что подозреваемый задержан. Мать пострадавшей девочки в социальных сетях рассказала, что инцидент произошел 28 сентября в 17.30 в Актау.
 

В Алматы осужденный сбежал из СИЗО

14.10.2022, 19:31 15426
Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 14 октября осужденный совершил побег из следственного изолятора в Алматы, сообщает пресс-служба КУИС.
 
В настоящий момент сотрудники ДУИС и ДП региона организовали оперативно-розыскные мероприятия для задержания сбежавшего.
 
По данному факту департаментом полиции Алматы проводится досудебное расследование (по статье 426 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи"). В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РК подробности расследования и иные сведения не подлежат разглашению.
 
Кроме того, департаментом уголовно-исполнительной системы по Алматы начата служебная проверка.
 

В Кокшетау у жителя Астаны изъяли свыше 250 закладок и пакет с мефедроном

14.10.2022, 18:51 16056
В Кокшетау у жителя Астаны изъяли свыше 250 закладок и пакет с мефедроном
Фото: Polisia.kz
Кокшетау. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 250 закладок и пакет с мефедроном изъяли полицейские в Кокшетау у жителя столицы.
 
Закладчика задержали с поличным во время поставки очередной партии "синтетики" в город, сообщает Polisia.kz.
 
По имеющейся оперативной информации сотрудников управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области, 30-летний астанчанин занимается поставкой и сбытом синтетических наркотиков в крупных районах столицы, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.
 
12 октября акмолинские наркополицейские при содействии сотрудников спецподразделений на въезде в Кокшетау, вблизи мотеля "Кулагер", остановили автомашину под управлением 30-летнего мужчины.
 
В ходе несанкционированного обыска автомашины из-под капота были изъяты: один большой полиэтиленовый сверток, обмотанный прозрачным скотчем, с содержимым веществом бежевого цвета порошкообразной консистенции со специфическим запахом (предположительно, около 200 граммов психотропного вещества "мефедрон"), а также 256 маленьких "закладок", обмотанных изолентой черного цвета, с порошкообразным веществом красного и бежевого цвета (весом около 150 граммов).
 
Кроме того, изъяты два мобильных телефона, посредством которых производилась фиксация закладок.
 
В настоящее время оперативниками проводятся мероприятия по установлению канала приобретения наркотиков.
 
 

В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревается экс-супруг

14.10.2022, 12:06 20386
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревается экс-супруг
Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматы подтвердили  распространяемую информацию о том, что по подозрению в убийстве женщины-юриста разыскивается ее бывший муж.  

Департамент полиции города Алматы подтверждает, что по подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления разыскивается бывший супруг убитой - гражданин Н., 1974 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.


По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Создана специальная следственно-оперативная группа. Ход следствия находится на контроле руководства МВД РК и ДП города Алматы, информирует Polisia.kz.

Напомним, 8 октября около 23.00 в Алмалинском районе Алматы женщине 1980 года рождения были нанесены множественные ножевые ранения. Она была доставлена в ближайшую больницу города, где позже скончалась.
 

В Алматы ликвидировано пять нарколабораторий

14.10.2022, 11:19 21736
В Алматы ликвидировано пять нарколабораторий
Фото: Depositphotos
Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За 9 месяцев текущего года в Алматы выявлено 461 правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотиков, сообщили в департаменте полиции Алматы.
 
По информации департамента полиции Алматы, из незаконного оборота изъято порядка 600 килограммов наркотических средств, 15 килограммов из них - "синтетики". Вместе с тем в результате проведенных разработок ликвидированы 5 лабораторий по изготовлению синтетических наркотиков.
 

Были задержаны шестеро молодых людей в возрасте 20-23 лет, которые в обычном доме организовали нарколабораторию. При санкционированном обыске помещения были изъяты химические реактивы, различные компоненты для изготовления синтетических наркотических веществ, а также готового к реализации около 6 килограммов мефедрона. Цена данного товара при реализации составила бы 150 миллионов тенге", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

 
Он добавил, что каждому из задержанных грозит лишение свободы сроком от 15 до 20 лет.
 

В Рудном у фальшивомонетчиков изъято более 28 тысяч поддельных долларов США

14.10.2022, 10:41 21701
В Рудном у фальшивомонетчиков изъято более 28 тысяч поддельных долларов США
Фото: Depositphotos
Рудный. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области установлена группа лиц, которая занималась сбытом поддельных 100 долларовых купюр.
 
Фальшивая валюта сбывалась на территории области, при очередной попытке сбыта злоумышленники были задержаны в Рудном.
 

При задержании у последних при себе обнаружены поддельные долларовые купюры. В ходе обыска по месту жительства одного из участника преступления также обнаружены поддельные купюры долларов США", - рассказали в пресс-службе АФМ.

 
Общая сумма изъятых поддельных долларов США составила свыше 28 100 тысяч.
 
Злоумышленники задержаны, иная информация в интересах следствия не разглашается.
 

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