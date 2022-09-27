В Таразе подросток спрыгнул с 12-го этажа

ТАРАЗ. 25 СЕНТЯБРЯ - В Таразе 14-летний подросток спрыгнул с 12-го этажа здания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 12-го этажа здания спрыгнул 14-летний подросток в Таразе. От полученных травм он скончался на месте происшествия", - сообщает Polisia.kz.
По данному факту начато досудебное расследование по 3 части статьи 105 УК РК "Доведение до самоубийства".
Назначен ряд соответствующих экспертиз. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия.
Причины суицида устанавливаются. Текст предсмертной записки будет изучен соответствующими специалистами.