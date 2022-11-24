Организатор финпирамиды получила пять с половиной лет лишения свободы в Карагандинской области

Фото: Depodotphotos

Караганда. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресечен факт создания деятельности на территории Караганды и Темиртау финансовой пирамиды, - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресечен факт создания деятельности на территории Караганды и Темиртау финансовой пирамиды, сообщает АФМ.





В 2020 году гражданка Н., не осуществляя какую-либо предпринимательскую деятельность, под разными предлогами получала денежные средства от граждан, которых вводила в заблуждение", - говорится в сообщении ведомства.





Она создала финансовую схему, в которой доход по привлеченным денежным средствам выплачивается не за счет их вложения в прибыльные активы, а за счет привлечения новых инвесторов и денежных средств в сумме от 200 000 тенге до 25 000 000 тенге с обещанием выплат в размере от 10 до 40% от суммы вклада.





Установленный ущерб от преступной деятельности превысил 222 млн тенге, из которых добровольно погашен 131 млн тенге.





Подсудимая признана виновной с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.