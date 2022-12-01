Родственник Боранбаева арестован за дачу взятки сотрудникам АФМ

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Также арестованы два сотрудника Агентства

Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом собственной безопасности АФМ по результатам проведения оперативных мероприятий действительно выявлен факт совершения коррупционного правонарушения отдельными сотрудниками Агентства, - Департаментом собственной безопасности АФМ по результатам проведения оперативных мероприятий действительно выявлен факт совершения коррупционного правонарушения отдельными сотрудниками Агентства, сообщает пресс-служба АФМ.





Изобличен факт дачи родственником следственно арестованного Боранбаева К.С. - Боранбаевым А.Т. незаконного вознаграждения сотрудникам оперативных подразделений.





По ходатайству АФМ судом в отношении Боранбаева А.Т. и двух сотрудников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.





В настоящее время подразделением собственной безопасности проводится досудебное расследование, иная информация в силу требований статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.





Напомним, Боранбаев был задержан в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях.





По версии Forbes Боранбаев входит в топ-50 самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана.





Он является совладельцем БЦ "Esentai Tower" и ТРЦ "Esentai Mall" в Алматы. Также бизнесмен является единственным собственником подземного ТРЦ "Алмалы" общей площадью 25 тысяч квадратных метров на площади Республики.





Кроме того, Боранбаев - франчайзи McDonald's в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России. Также он владеет компанией по розливу минеральной воды "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт".





Ему принадлежат ТОО "RR2", управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель "Рахат Палас". Боранбаев - президент Национального паралимпийского комитета и глава футбольного клуба "Кайрат".