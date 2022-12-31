Прокурор озвучил обвинение по делу Боранбаева в суде

Подсудимые с 2019 по 2020 годы совершили сделку по поставке товарного газа по завышенной стоимости. Похищенные 14,5 млрд тенге легализовали под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности

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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 30 декабря, в Сарыаркинском суде № 2 началось слушание по делу Кайрата Боранбаева. На скамье подсудимых учредители ТОО "Азия-газ Чунджа" Кайрат Боранбаев и Роман Наханов, а также бывший заместитель председателя правления АО "QazaqGaz" Тайыр Жанузак.





Реализуя преступный план, лица в целях личного незаконного обогащения с 1 июля 2019 года по 11 февраля 2020 года совершили сделки между ТОО "Азия-газ Чунджа" и АО НК "QazaqGaz" о поставке в адрес последнего товарного газа в объеме 2 млн 26 тысяч 419 куб. м по завышенной стоимости на общую сумму 141 млрд 681 млн 676 тысяч 272 тенге с НДС, сообщает prosud.kz





В этот же период времени Жанузак, действуя в интересах Серды, Боранбаева, Наханова и других лиц, осуществил растрату вверенных ему денежных средств путем подписания реестра платежей. В результате Жанузаком в сговоре с Серды, Боранбаевым, Нахановым за период с 1 августа 2019 года по 23 января 2020 года растрачено государственных средств на сумму 14 млрд 565 млн 318 тысяч 10 тенге", - сообщил в суде прокурор Астаны Бауржан Шекенов.





Он добавил, что в результате созданных Жанузаком условий на банковский счет ТОО "Азия-газ Чунджа" в АО "Народный банк Казахстана" от АО НК "QazaqGaz" за поставку товарного газа перечислили 141 млрд 681 млн 676 тысяч 279 тенге с НДС.





Завышение стоимости реализуемого от имени ТОО "Азия-газ Чунджа" в адрес АО НК "QazaqGaz" товарного газа позволило создать условия для хищения денежных средств, принадлежащих нацкомпании. Таким образом, Жанузак и другие должностные лица АО НК "QazaqGaz" в сговоре с Серды, Боранбаевым, Нахановым, несмотря на реальную возможность приобретения товарного газа по цене дешевле, умышленно приобрели его через подконтрольную посредническую компанию ТОО "Азия-газ Чунджа" по завышенной цене и осуществили вывод денежных средств из финансово-хозяйственного оборота госкомпании с целью хищения", - констатировал Бауржан Шекенов.





В суде отметили, что часть денег Боранбаев потратил на покупку недвижимости площадью 742 кв. м в Алматы у ТОО "Esentai office". Помещение стоило 686 млн тенге.





Другой подсудимый Наханов, согласно версии следствия, часть средств в размере 99,8 млн тенге 30 ноября 2020 года со своего личного счета перечислил на счет ТОО "Highvill Ishim" за приобретение квартир за номером 2105, 2107, 2108 в строящемся жилом комплексе в Астане.





С целью утаивания подлинного характера источников возникновения прав на квартиры Наханов на основании договора долевого участия оформил их на сына Наханова Бауыржана Романовича", - сказал Бауржан Шекенов.





Ранее суд Сарыаркинского района № 2 отказал в изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест подсудимым Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову.





Напомним, Боранбаев был задержан в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях.





По версии Forbes Боранбаев входит в топ-50 самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана.





Он является совладельцем БЦ "Esentai Tower" и ТРЦ "Esentai Mall" в Алматы. Также бизнесмен является единственным собственником подземного ТРЦ "Алмалы" общей площадью 25 тысяч квадратных метров на площади Республики.





Кроме того, Боранбаев - франчайзи McDonald's в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России. Также он владеет компанией по розливу минеральной воды "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт".





Ему принадлежат ТОО "RR2", управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель "Рахат Палас". Боранбаев - президент Национального паралимпийского комитета и глава футбольного клуба "Кайрат".