22.02.2023, 09:57 55776
В Алматинской области нашли тайник с оружием, похищенным во время январских событий
Изъято дорогостоящее редкое оружие в виде нарезного карабина 308-го калибра Remington и высокоточный снайперский карабин 338-го калибра DSR
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Конаев. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области нашли тайник с дорогостоящим оружием, похищенным во время январских событий.
17 февраля сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции Алматинской области в поселке Каргалы был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. В ходе осмотра изъято дорогостоящее редкое оружие в виде нарезного карабина 308-го калибра Remington и высокоточный снайперский карабин 338-го калибра DSR с двумя магазинами. Также найдены 10 патронов от пистолета Макарова", - сообщает Polisia.kz.
По предварительным данным, только один высокоточный карабин стоит около 10 млн тенге.
В МВД отметили, что оружие числится в списках похищенного из оружейного магазина "Корган" во время январских событий.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статьи 287 УК РК.
Напомним, во время январских событий было похищено около трех тысяч единиц оружия.
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23.02.2023, 17:31 13161
Насильника двух детей приговорили к пожизненному заключению в Мангистауской области
Фото: Depositphotos
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Мангистау. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Насильнику двоих детей в Мангистауской области пересмотрели приговор в сторону ужесточения. Он приговорен к пожизненному заключению.
Судом первой инстанции М. был признан виновным в том, что он, являясь сожителем Н., неоднократно совершал развратные действия, изнасилования, насильственные действия сексуального характера в отношении ее малолетних детей и ему по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет", - сообщили в пресс-службе облсуда.
В апелляционной жалобе адвокат законного представителя потерпевших, указывая на мягкость назначенного наказания, просил изменить приговор в отношении насильника и назначить ему пожизненное лишение свободы.
Апелляционной коллегией установлено, что назначенное судом первой инстанции наказание не соответствует содеянному М. деяний, т.к. осужденный совершил особо тяжкое преступление, в отношений 2 малолетних потерпевших", - говорится в информации суда.
Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда приговор суда первой инстанции отменен. Подсудимому назначено пожизненное лишение свободы.
В связи с тем что дело рассмотрено в закрытом режиме, иные подробности не подлежат разглашению.
Ранее сообщалось, что убивший несовершеннолетнюю девочку в Жетысуской области насильник получил пожизненный срок.
Житель Талдыкоргана получил 20 лет тюрьмы за развращение малолетней дочери. Отбывать наказание извращенец будет в исправительном учреждении максимальной безопасности.
23.02.2023, 13:35 17926
В 2022 году из Казахстана экстрадировано 80 иностранных преступников - Генпрокуратура
По категориям преступлений лица выдаются в основном за мошенничества, кражи, убийства, незаконный оборот наркотиков
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году из Республики Казахстан экстрадировано 80 иностранных преступников, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
В 2022 году нами было рассмотрено более 90 запросов иностранных государств о выдаче, из которых удовлетворено 80. Основными партнерами Казахстана являются Россия, Узбекистан и Кыргызстан, с которыми отмечается наибольший объем взаимодействия по вопросам экстрадиции. Данное обстоятельство обусловлено схожестью правовых систем государств, близостью их географического расположения и интенсивностью миграционных потоков", - проинформировали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.
Сообщается, что по категориям преступлений лица выдаются в основном за мошенничества, кражи, убийства, незаконный оборот наркотиков.
Вместе с тем, отметили в ведомстве, интеграция Казахстана в мировое сообщество позволяет нам эффективно взаимодействовать и с иностранными партнерами из стран дальнего зарубежья. Правовой основой такого сотрудничества являются двусторонние и многосторонние договоры, участником которых является наше государство.
Со странами, с которыми отсутствуют договоры об экстрадиции, вопросы о выдаче лиц рассматриваются на основе действующего в международном праве принципа взаимности. При этом мы руководствуемся требованием обоюдного признания деяния преступлением. В частности, за последние годы нами были выданы разыскиваемые лица по запросам компетентных органов США, Турции, Литвы", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что своевременно и качественно оказываемая правоохранительным органам иностранных государств правовая помощь в вопросах экстрадиции во многом способствует положительному рассмотрению казахстанских запросов о выдаче лиц нашими зарубежными партнерами.
В целом проводимая в этом направлении работа позволяет изобличить скрывшихся преступников и, главное, воспрепятствовать их уходу от установленной законом уголовной ответственности за совершенные преступления", - добавили в Генпрокуратуре.
Ранее в Генпрокуратуре рассказали об экстрадированных в Казахстан за убийство, торговлю людьми и хищения.
23.02.2023, 10:08 23201
Девять граждан Пакистана пытались незаконно проникнуть в Казахстан
В отношении задержанных уполномоченным органом начато досудебное расследование
Фото: t.me/knbgov_kz
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Тараз. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Девятерых граждан Исламской Республики Пакистан задержали на границе Казахстана с Кыргызстаном, сообщает Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.
15 февраля 2023 года военнослужащими департамента Пограничной службы КНБ РК по Жамбылской области совместно с сотрудниками ДКНБ и отдела полиции Меркенского района задержаны 9 граждан, которые пытались незаконно пересечь казахстанско-кыргызскую границу в Республику Казахстан", - говорится в сообщении ведомства.
В отношении задержанных уполномоченным органом начато досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в январе казахстанские пограничники выявили 54 лица с двойным гражданством.
23.02.2023, 09:59 23621
Организатор финпирамиды GAP в Шымкенте проведет более шести лет за решеткой
Сумма причиненного ущерба 33 гражданам составляет более 77 млн тенге
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Шымкент. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте завершено уголовное дело в отношении финансовой пирамиды GAP, ее организатор получил 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, сообщает Агенство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
Как рассказали в АФМ, подозреваемый заключал с жителями южных регионов страны договоры о предоставлении помощи в получении жилья или автомашины с обязательным вступительным взносом 240 тысяч тенге и дальнейшей выплатой средств в размере 75 тысяч тенге ежемесячно для накопления первоначальной суммы.
Однако вложившие свои деньги граждане так и не дождались жилья и автомобилей.
Сумма причиненного ущерба 33 гражданам, обратившимся с заявлением в ДЭР по городу Шымкенту, составляет более 77 млн тенге.
Приговором суда организатор признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет 8 месяцев.
Напомним, в марте прошлого года в Шымкенте выявили финансовую пирамиду, которая работала под видом производственного кооператива GAP.
22.02.2023, 18:48 40551
В Туркестанской области иностранца осудили за перевозку 30 кг героина в авто
Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях повышенной безопасности
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Туркестан. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Туркестанской области рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана Ш., сообщает пресс-службе суда региона.
Судом установлено, что Ш. 22 июля 2022 года в 18.00 на своем автомoбиле Ford Mondeo перевозил крупную партию наркотиков из Таджикистана через государственную границу Казахстана в Россию. Перейдя государственный пограничный контроль Узбекистана "Гишт-куприк", он остановился на КПП "Жибек-жолы" РК. В ходе осмотра автомобиля специалистом-кинологом отдела пограничного контроля КНБ РК с участием служебной собаки в баке ГСМ обнаружено 31 кг 465,2 г героина. Наркотик был расфасован в 63 пакета.
Прокурор просил назначить Ш. наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбывания наказания в учреждениях повышенной безопасности уголовно-исполнительной системы. Подсудимый вину признал частично и просил назначить легкое наказание.
Приговором суда Ш. признан виновным. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях повышенной безопасности уголовно-исполнительной системы.
Приговор не вступил в законную силу.
В конце января на границе Казахстана и Узбекистана у иностранца изъяли героин и психотропные вещества.
МВД и КНБ в 2022 году ликвидировали 64 нарколаборатории. Изъято порядка 13 тонн наркотиков, в том числе 33 кг героина и 500 кг "синтетики". Заблокировано 1400 сайтов, реализовавших наркотики.
22.02.2023, 17:35 42276
В Таразе задержали закладчика синтетических наркотиков
Подозреваемый водворен в ИВС
Фото: Depositphotos
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Тараз. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе задержали 20-летнего молодого человека, занимающегося закладками наркотических средств на территории города, сообщает Polisia.kz
В ходе личного обыска в барсетке задержанного обнаружено 15 расфасованных свертков с синтетическими наркотиками, предназначенными для дальнейшего сбыта в областном центре.
Подозреваемый водворен в ИВС Тараза. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества", - проинформировал начальник УПН ДП области Алим Бажикбаев.
Ранее сообщалось, что в Алматы задержан закладчик мефедрона.
22.02.2023, 15:33 45461
Похищенное во время январских беспорядков оружие обнаружили в Алматинской области
Фото: Polisia.kz
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Конаев. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили полицейские в Алматинской области.
В заброшенном доме на станции Тентек Коксуского района сотрудниками учреждения № 10 ДУИС по Алматинской области и области Жетісу совместно с ОП Коксуского района был выявлен схрон с оружием. На месте изъяты граната РГД-5, 30 патронов 5.45 и 7.62, три патрона 16 калибра и газовый пистолет Reck", - сообщает Polisia.kz.
По предварительным данным, боеприпасы и оружие были похищены из здания полиции Талдыкоргана во время январских событий.
Всего в течение года сотрудниками УИС Алматинской области и области Жетісу было изъято около 20 единиц оружия и более 2 тысяч боеприпасов разного калибра", - отметил начальник ДУИС Иглик Хасенов.
По данному факту сотрудниками ОП Коксуского района начато досудебное расследование, назначена баллистическая экспертиза.
Ранее в Таразе нашли оружие, похищенное во время январских погромов в Алматы. Также схрон похищенного оружия обнаружен в Алматинской области.
21.02.2023, 20:36 72021
Криминальная хроника: один человек убит, один ранен
43-летний житель Павлодара получил огнестрельное ранение. 40-летнего мужчину убил родственник
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 43-летний житель Павлодара получил огнестрельное ранение. 40-летнего мужчину убил родственник в Костанайской области, сообщает пресс-служба МВД РК.
18 февраля около 20.30 в больницу Павлодара с огнестрельным ранением госпитализирован 43-летний горожанин. Установлено, что инцидент произошел в частном секторе поселка Зеленстрой с участием его знакомых. По факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к данному факту.
В Костанайской области 18 февраля в районную больницу около 05.00 поступил 40-летний мужчина с травмой головы. Он скончался в реанимации. Как оказалось, к потерпевшему в гости в этот день пришел его 23-летний дальний родственник. Между ними произошел конфликт, в результате которого 40-летний мужчина попал в больницу. Подозреваемый задержан на месте преступления. Начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 "Убийство".
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