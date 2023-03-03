Похитивших мужчину вымогателей задержали в Алматы

Трое похитителей удерживали алматинца на съемной квартире и вымогали у него крупную сумму денег

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Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Трое вымогателей похитили алматинца и требовали у него крупную сумму денег. Подозреваемые задержаны.





Задержаны трое мужчин, которые, по предварительным данным следствия, похитили 40-летнего алматинца, держали его на съемной квартире и, применяя силу, вымогали у него 1 млн тенге. Но прежде фигуранты отобрали у него мобильный телефон и золотую цепочку. Этой суммы у гражданина Г. не оказалось. Тогда злоумышленники потребовали у жертвы взять деньги у знакомых. По пути следования потерпевший увидел патрульную машину и стал кричать о помощи. Подозреваемые бросились бежать, но были задержаны", - сообщает Polisia.kz .





Один из задержанных - житель Алматинской области, ему 28 лет. Двое других - уроженцы ВКО, им 29 и 27 лет.





Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело статье 194 УК РК "Вымогательство" и по статье 125 УК РК "Похищение человека". Иные детали по уголовному делу разглашению не подлежат.



