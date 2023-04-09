08.04.2023, 14:48 55791
В Алматы учительница обвинила директора школы в надругательстве
Фото: Depositphotos
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Алматы. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Учительница заявила, что насилие произошло еще полтора года назад, но открыто заявить о произошедшем женщина решилась, когда домогательства повторились, сообщает "Первый канал "Евразия".
По словам потерпевшей, она не смогла уволиться, так как на иждивении у нее находится больная дочь. Семья живет на съемной квартире. Но после второго инцидента женщина не выдержала.
Адвокат учительницы рассказала, что директор с прежнего места работы был уволен из-за "неправомерных действий, скорее всего, в отношении женщин".
Женщина написала заявление в полицию. Было заведено дело сразу по двум статьям - "Изнасилование" и "Доведение до самоубийства", так как после публикации в СМИ педагог попыталась покончить жизнь самоубийством.
В настоящее время назначена медицинская экспертиза. Обстоятельства дела будут непременно установлены и будет принято процессуальное решение", сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек
После публикации в СМИ директор написал заявление об увольнении.
Второклассника изнасиловали два ученика пятого класса в школе поселка Касымбек Алматинской области.
В Жанаозене несовершеннолетняя забеременела от своего отца.
В Карагандинской области житель Туркестана пытался увести 14-летнюю девочку в свою квартиру.
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09.04.2023, 18:17 2036
В Шымкенте болельщики двух футбольных команд устроили массовую драку
В управление полиции доставлены 20 человек
Фото: polisia.kz.
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Шымкент. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте возле кафе "Прага" на улице Уалиханова болельщики двух футбольных команд устроили массовую драку, сообщает Polisia.kz
На место сразу же прибыли патрульные наряды полиции и следственно-оперативная группа. Установлено, что потасовка произошла между болельщиками футбольных команд "Ордабасы" и "Актобе", - проинформировали в полиции.
В данное время в управление полиции доставлены 20 человек. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Жетысуской области задержали участников массовой драки.
09.04.2023, 13:34 10776
В Мангистауской области сотрудникам не выплатили зарплаты на 24 млн тенге: работодатель оштрафован
По акту прокурорского надзора выплачена зарплата 62 работникам
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Жанаозен. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области оштрафовали работодателя, который не выплатил зарплаты 62 работникам на сумму 24 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Прокуратура города Жанаозена провела анализ по соблюдению трудового законодательства в ТОО "ECSAD" и выявила нарушения.
62 работникам товарищества не выплатили более 24 млн тенге в качестве зарплаты за декабрь 2022 года и за февраль текущего года. В связи с чем прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законности в управление государственной инспекции труда Мангистауской области", - сообщили в ведомстве.
Подчеркивается, что по результатам рассмотрения представления задолженность полностью погасили, восстановлены конституционные права работников.
Кроме того, за нарушение требований по оплате труда в соответствии с частью 1 статьи 87 Кодекса РК об административных правонарушениях на работодателя наложен штраф в размере 30 месячных расчетных показателей.
Ранее сообщалось, что более 1 млрд тенге долгов по зарплате выплатили казахстанцам.
08.04.2023, 19:15 43926
Пьяный житель Павлодара пытался угнать автокран
В ходе погони пострадали четыре служебных авто патрульной полиции и Toyota Avalon
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Павлодар. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 8 апреля, в 4.30 при патрулировании города сотрудники полиции заметили автомашину - кран МАЗ, которая вызвала у них подозрение. На законные требования сотрудников полиции об остановке водитель не отреагировал и продолжил движение, сообщает пресс-служба МВД РК.
В ходе преследования водитель совершил несколько ДТП, в результате которых пострадали четыре служебных авто патрульной полиции и Toyota Avalon. Водителя задержали, когда, не справившись с управлением, он совершил опрокидывание.
Водитель, 1999 года рождения, житель Павлодара, при задержании находился в состоянии опьянения. Установлено, что автокран он угнал. Плюс к этому у угонщика нет водительского удостоверения.
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 200 УК РК. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме этого, в отношении водителя возбуждены административное производства по части 6 статьи 608, по части 2 статьи 611, пункту 1 части 3 статьи 613 КоАП, материалы будут рассмотрены в суде.
ДП Павлодарской области планирует обратиться в суд в гражданском порядке о возмещении материального ущерба, нанесенного в результате повреждения служебного автотранспорта.
08.04.2023, 18:41 46376
В Туркестанской области полицейские изъяли у браконьеров около 150 кг рыбы
Фото: пресс-служба МВД РК
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Туркестан. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках мероприятия "Нерест" сотрудники Мактаральского РОП совместно с инспекторами "Охотзоопрома" установили факт незаконной добычи рыбы, сообщает пресс-служба МВД РК.
Изъято около 150 кг рыбы сазана, резиновая лодка и две остроги.
Данный факт зарегистрировали по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений".
5 апреля Министерство экологии и природных ресурсов ввело запрет на вывоз с территории Казахстана судака и сома в непереработанном виде сроком на 6 месяцев.
В целях сохранения биоразнообразия рыб и других водных животных в период их нереста Министерством экологии и природных ресурсов на территории страны с 5 апреля по 5 июня проводится рыбоохранная акция "Нерест". На акваториях каждого региона республики введены сроки запрета с учетом региональных особенностей.
Министерство сельского хозяйства ввело запрет на рыболовство на некоторых водоемах Казахстана.
08.04.2023, 17:37 51031
Житель Павлодарской области зарезал мать и пытался покончить с собой
Трагедия произошла в селе Теренколь рано утром 4 апреля
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Павлодар. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По информации областной станции скорой медицинской помощи, вызов в один из домов села Теренколь поступил рано утром 4 апреля, сообщает Pavlodarnews.kz.
Прибывшие медики обнаружили на месте 62-летнюю женщину со множественными колото-резаными ранами брюшной полости и шеи. Врачи констатировали ее биологическую смерть.
Также доктора застали 35-летнего мужчину с колото-резаными ранами. По словам мужчины, он зарезал мать, а потом пытался покончить жизнь самоубийством. Его доставили в районную больницу Теренколя и прооперировали.
Ведется следствие.
В конце марта в Актобе в одной из квартир обнаружили тела убитой женщины и ее 16-летнего сына.
Астанчанин заказал убийство родственницы, чтобы не отдавать 500 тысяч долларов.
08.04.2023, 16:17 54036
В Мангистауской области экс-подполковник полиции заплатит штраф более 2 млн тенге за взятку
Ему назначили штраф в 25-кратном размере от суммы взятки
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Актау. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В начале этого года подполковник полиции, заместитель начальника отдела полиции Бейнеуского района получил взятку в размере 300 долларов от гражданина Таджикистана за прекращение уголовного дела в отношении него, сообщает "Лада".
За совершение преступления сотрудником правоохранительного органа согласно части 1-1 статьи 366 УК РК предусмотрен штраф в размере от 30-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок до шести лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
К смягчающим наказание обстоятельствам суд отнес признание вины, чистосердечное раскаяние, а также наличие малолетних детей.
Приговором суда экс-полицейского признали виновным в совершении преступления и назначили наказание в виде штрафа в 25-кратном размере от суммы взятки - 3 474 825 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. С учетом срока содержания под стражей окончательно ему назначен штраф в размере 2 384 625 тенге.
Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Ранее в Актюбинской области директора школы оштрафовали на 18 млн тенге за взятку в размере 600 000 тенге.
20 марта приговором суда № 2 Медеуского района города Алматы за получение взятки осужден временно исполняющий обязанности заместителя руководителя управления экологии и окружающей среды города Алматы. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 96 млн тенге.
Руководитель центра занятости населения Аршалынского района Акмолинской области с 2020 по 2022 год издавала приказы на командировки без своего фактического выезда и получила взятку от предпринимателя за покровительство. Приговором суда чиновнице назначен штраф 16 770 000 тенге.
Майор полиции отделался штрафом за взятку в Астане.
08.04.2023, 10:42 63211
В Астане за пропаганду терроризма осудили гражданина Таджикистана
Приговором столичного суда иностранец признан виновным и осужден к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В законную силу вступил обвинительный приговор Сарыаркинского районного суда Астаны в отношении гражданина Таджикистана М., 1997 года рождения, сообщает пресс-служба ДКНБ по Астане.
Осужденный М. после идеологической обработки членами международных террористических организаций самостоятельно стал навязывать верующим столицы идеи участия в "вооруженном джихаде" на стороне боевиков. Кроме того, он отправлял деньги террористам.
Приговором столичного суда иностранец признан виновным и осужден к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы по статьям 256 и 258 УК РК (Пропаганда терроризма, Финансирование террористической деятельности).
Напомним, 59-летний таксист Атырау, пока подвозил клиентов до места назначения, занимался пропагандой терроризма. Как установлено в рамках уголовного дела, гражданин Т., не покидая своего авто, занимался распространением материалов террористического характера и навязыванием деструктивных религиозных взглядов. Гражданин Т. признан виновным и осужден к 5 годам лишения свободы по статье 256 УК РК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма).
Ранее казахстанца осудили за пропаганду терроризма в социальных сетях.
7 апреля состоялось ежегодное XVI Совещание руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров государств - участников СНГ. К работе совещания привлекались представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана. В ходе заседания состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным проблемам противодействия терроризму и экстремизму на пространстве СНГ. Участниками рассмотрен опыт компетентных органов в этой сфере, даны оценки текущей обстановки и тенденций ее развития, определены меры по укреплению и развитию сотрудничества.
07.04.2023, 20:30 78516
В Алматы адвокату, представлявшему интересы ОПГ, продлили арест
Фото: Depositphotos
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Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Бурхану Жансеитову продлили срок содержания под стражей на месяц, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного следственного суда Алматы.
7 апреля постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Ж. до одного месяца, т.е. до 10 мая 2023 года", - сообщили в суде.
Напомним, 14 июля 2022 года Агентство по финансовом мониторингу сообщило о результатах расследования в отношении группы лиц, промышлявших рейдерскими захватами.
Показательно поведение адвоката Жансеитова Бурхана, защищавшего интересы этой группы. 12 июля Жансеитов, получив информацию о проводимом негласном наблюдении за подозреваемыми, с целью воспрепятствования деятельности правоохранительного органа целенаправленно организовал провокацию. Жансеитов, заблокировав оперативную машину, проколол переднюю шину, пытался выбить стекло, провоцируя сотрудников на конфликт. Действия юриста сопровождались нецензурной бранью, угрозами применения силы в адрес сотрудников, находящихся в салоне автомобиля.
На требования прибывших на место происшествия полицейских Жансеитов не реагировал, проявлял агрессию, всячески воспрепятствовал выполнению ими своих обязанностей. Более того, при сотрудниках полиции, оказывая им сопротивление, в их машине накинулся на оперативного работника АФМ, нанес ему телесные повреждения, несколько раз ударив по лицу.
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