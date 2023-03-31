Второклассника изнасиловали в школе Алматинской области
Фото: Polisia.kz
Конаев. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Второклассника изнасиловали два ученика пятого класса в школе поселка Касымбек Алматинской области. О вопиющем случае рассказала в Instagram правозащитница Дина Тансари.
По ее словам, к ней обратились жители поселка. В своем обращении они рассказали, что неделю тому назад в школе Касымбека произошло страшное ЧП.
Двое пятиклассников изнасиловали малыша из второго класса начальной школы. Причем один из малолетних насильников утверждает, что с ним проделывал то же самое ученик 8 класса. Это страшное происшествие замалчивается", - написали жители.
По их словам, администрация школы всеми силами и средствами пытается спустить ситуацию на тормозах.
Если меры не будут приняты, мы поднимем всю общественность Казахстана, для этого есть много инструментов", - написали общественники.
Ситуацию прокомментировали в полиции.
23 марта текущего года в ОП Жамбылского района обратилась с заявлением жительница села Касымбек, которая сообщила, что в этот же день в 16.00 часов в отношении ее несовершеннолетнего сына, 2015 года рождения, были совершены насильственные действия сексуального характера. По словам заявительницы, двое подростков - 2011 и 2008 годов рождения, находясь на окраине села, надругались над мальчиком намного младше их возрастом", - сообщает Polisia.kz.
В настоящее время проводится расследование с назначением судебно-медицинской экспертизы.
По данному факту в отношении отца одного из участников, основного фигуранта происшествия - несовершеннолетнего подростка, 2011 г.р., возбуждено административное производство по статье 127 КоАП РК "Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей", - сообщили в ОП Жамбылской области.
Кроме того, 27 марта соответствующие материалы направлены в уполномоченный орган для рассмотрения вопроса об определении этого же подростка в специализированную школу.
Иная информация не подлежит разглашению.
В минувшем году правозащитница рассказала о случае растления ребенка в Кызылординской области. Школьники 12-14 лет на протяжении года подвергали сексуальному насилию 8-летнего мальчика.
Ранее стало известно об изнасиловании первоклассника в частной школе Алматы. Трое семиклассников забирали мальчика с уроков и насиловали в туалете. Возбуждено уголовное дело.