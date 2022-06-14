Правозащитница заявила об очередном случае растления подростками ученика младшего класса в Кызылординской области

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КЫЗЫЛОРДА. 13 ИЮНЯ - Правозащитница Дина Смаилова сообщила, что в Кызылординской области школьники 12-14 лет на протяжении года подвергали сексуальному насилию 8-летнего мальчика, передает KAZAKHSTAN TODAY.

К правозащитнице Дине Смаиловой обратился мужчина, который сообщил, что его малолетнего родственника, который перешел во второй класс, целый год насиловала группа подростков возраст от 12 до 14 лет.

Со слов Смаиловой, мать второклассника случайно узнала о происходящем, когда услышала, что ее пострадавший старший сын производит непристойные действия сексуального характера над своим младшим братом.

Мама сразу спросила, откуда он о таком узнал, кто его научил. Ребенок расплакался и все рассказал, все стало известно 6 мая текущего года. Когда он выходил из дома играть, его уводили в заброшенное задние старшеклассники и там заставляли делать непристойные действия, это были дети из других школ, он знал всех по именам и кто где живет", - написала Смаилова на своей странице в Facebook .

Родители сразу пошли к родителям малолетних насильников, один мальчик признался сразу при всех родителях. Подали заявление в полицию, но дело закрыли в течение суток, ссылаясь на малолетний возраст подозреваемых.

Следователь сообщил родителям, что все дети признались в содеянном, но они маленькие и их не накажут. Накажут родителей по 140 УК РК. После этого родители пострадавшего ребенка обращались везде, в прокуратуру, в гороно, все стоят на стороне подозреваемых и все пытаются закрыть дело.", - уточнила активист.

В комментариях к посту департамент полиции Кызылординской области сообщил, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований, проводится досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Уголовное дело находится на контроле у руководства департамента. Согласно требованиям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - говорится в комментарии ДП.

Однако правозащитница считает, что должна рассматриваться статья 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера).

Подозреваемым по 14 лет, уголовная ответственность наступила!" - написала Смаилова под комментарием департамента полиции.

Она высказалась, что подозреваемые школьники "уже преступники, которые многократно совершили насилие и остались безнаказанными".



