Сразу два громких судебных процесса начались в Астане Дополнено
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане начались два судебных процесса: в отношении экс-руководства ТОО "Оператор РОП" и бывшего вице-министра экологии и суд по делу экс-министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы.
Первый процесс проходит в суде № 2 района Байконур.
На скамье подсудимых находятся бывший вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов, экс-председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев, бывший финансовый директор компании Рустам Темирбек и экс-гендиректор Светлана Коротенко", - сообщает Vlast.kz.
Адвокаты обвиняемой стороны подали ходатайство об отводе судьи, однако в нем было отказано.
7 апреля во время предварительных слушаний сторона защиты Темирбека подала три ходатайства о прекращении уголовного преследования по трем эпизодам обвинения, по которым не начато досудебное расследование; о направлении уголовного дела прокурору в виду существенного нарушения норм УПК; об изменении меры пресечения. Все ходатайства были оставлены без удовлетворения", - сообщает сайт.
Напомним, что должностные лица Министерства экологии и ТОО "Оператор РОП" намеревались похитить 180 млрд тенге и перечислить их частной компании для строительства шести мусоросжигающих заводов. При этом электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль. Антикор предотвратил хищение этих денег.
Управляющий директор ТОО "Оператор РОП" Руслан Шамшиев был найден мертвым, столичным районным отделом полиции Есиль возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).
В марте прошлого года Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Оператор РОП" по факту хищения денежных средств предприятия на сумму более 20 млрд тенге в период 2016-2021 годы путем установления завышенной стоимости утилизации транспортных средств.
Бывший учредитель ТОО "Оператор РОП" Шнар Муктарова Агентством по противодействию коррупции объявлена в розыск - она в 2017-2018 годы в нарушение требований Экологического кодекса присвоила денежные средства утилизационного сбора, незаконно оплаченные ей в виде дивидендов в размере 920 млн тенге.
Два года назад Минэкологии сообщало, что в 2021 году в стране будут построены новые мусоросортировочные комплексы общей мощностью около 300 тысяч тонн отходов в год. В мае были объявлены аукционные торги для проектов по энергетической утилизации отходов в шести городах: в столице, Актобе, Алматы, Усть-Каменогорске, Караганде и Шымкенте. Строительство заводов, оснащенных автоматизированной системой мониторинга выбросов, планировалось за счет инвесторов. По итогам проведенных в июле торгов победителем было определено ТОО "Waste2Energy", которое было зарегистрировано незадолго до торгов - 21 апреля 2021 года, и, по данным СМИ, ее конечным собственником является дочь первого президента Казахстана Алия Назарбаева", - пишет сайт.
Также в Астане начался суд по делу экс-министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы, сообщает Sputnik.
Из-за погодных условий подсудимые участвуют в заседании в онлайн-режиме.
Кроме того, экс-министр просит отпустить его под домашний арест. По его словам, он перенес две операции и его здоровье "с каждым днем ухудшается".
Кроме Мухамедиулы, по делу проходят замдиректора ТОО "Экспонат" Азамат Кошенов и бухгалтер компании Айым Садвакасова, также экс-заместитель директора Национального музея Алмаз Нуразхан. Все подсудимые, кроме Садвакасовой, содержатся в следственном изоляторе Астаны", - сообщает сайт.
Также изменить меру пресечения на домашний арест в отношении подсудимого Азамата Кошенова в связи с наличием четырех несовершеннолетних детей просил адвокат Темирболатов.
Кроме того, защита просит вызвать на допрос сотрудников Антикоррупционной службы, чьи документы послужили основанием для начала досудебного расследования, а сам подсудимый просил вызвать на суд в качестве свидетеля актера Тунгышбая Жаманкулова. По словам Кошенова, актер публиковал сведения о его связях с Мухамедиулы", - пишет Sputnik.
Судья удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение по ходатайствам. Процесс продолжился в 15.00.
Напомним, что директор Нацмузея Арыстанбек Мухамедиулы был арестован 28 мая 2022 года.
В августе прошлого года в Антикоре сообщили, что расследование проводится по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".
Кроме того, проверяется причастность А. Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", АО "Казак энциклопедиясы" и ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт культуры", - сообщили в Антикоррупционной службе.
Дополнено 17.04.2023, 16.07
Суд отказал Арыстанбеку Мухамедиулы в изменении меры пресечения на домашний арест и прекращении уголовного дела, сообщает Tengrinews.kz.
Для освобождения от уголовной ответственности подсудимого Мухамедиулы оснований не имеется. В связи с этим ходатайство адвоката о прекращении уголовного дела в отношении Мухамедиулы за отсутствием состава преступления следует оставить открытым", - говорится в постановлении суда.
В нем подчеркивается, что решение будет принято по результатам главного судебного разбирательства.
Также суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Тулеева о назначении предварительного слушания и об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест в отношении Мухамедиулы. В постановлении судья Баглан Идрисов заявил, что подсудимые, находясь на свободе, могут воспрепятствовать разбирательству по уголовному делу.