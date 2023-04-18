Сразу два громких судебных процесса начались в Астане

Подсудимый обвинялся в том, что он в период с 2016 года по 2021 год неоднократно насиловал свою несовершеннолетнюю дочь

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Актау. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней дочери оправдали в связи с отсутствием доказательств. Однако мать девочки настаивала на том, что насильственные действия в отношении ребенка все же были, сообщает " - Обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней дочери оправдали в связи с отсутствием доказательств. Однако мать девочки настаивала на том, что насильственные действия в отношении ребенка все же были, сообщает " Лада ".





В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области было рассмотрено дело в отношении У., обвиняемого по части 2 статьи 124 (Развращение малолетних, совершенное родителем) и части 4 статьи 120 УК РК (Изнасилование, совершенное неоднократно).





У. обвинялся следствием в том, что он в период с 2016 года по 2021 год совершал развратные действия и неоднократно насиловал свою несовершеннолетнюю дочь.





Прокурор и законный представитель несовершеннолетней потерпевшей просили признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет. Также они просили взыскать с подсудимого 30 000 000 тенге в качестве морального вреда.





Защитники и сам подсудимый просили суд вынести оправдательный приговор, указав, что по делу вина последнего не установлена.





В итоге суд вынес оправдательный приговор в связи с недоказанностью вины подсудимого.





Вина подсудимого в ходе судебного разбирательства не нашла своего подтверждения. Показания законного представителя несовершеннолетней потерпевшей, а также несовершеннолетнего свидетеля опровергаются собранными по делу доказательствами, а именно заключением судебно-медицинской экспертизы. Оправданному разъяснено право на возмещения вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности", - пояснили в пресс-службе суда.





По словам матери потерпевшей, впервые дочь была изнасилована, когда ей было 10 лет. Боясь за жизнь матери, девочка не рассказывала о случившемся.





Суд также вынес частное постановление в адрес прокурора Мангистауской области о допущенных грубых нарушениях в ходе досудебного расследования.





Апелляционная коллегия по уголовным делам также рассмотрела дело, однако решение суда осталось неизменным.





Ранее стало известно, что в Жанаозене несовершеннолетняя забеременела от своего отца.





В конце февраля сообщалось, что насильнику двоих детей в Мангистауской области пересмотрели приговор в сторону ужесточения. Он приговорен к пожизненному заключению.



