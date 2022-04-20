Антикор: предотвращено хищение 180 млрд тенге "Оператора РОП"

Должностные лица Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и руководство ТОО "Оператор РОП" намеревались совершить хищение 180 млрд тенге, собранных в виде утилизационных сборов, путем незаконного финансирования частной организации для строительства шести мусоросжигающих заводов, вырабатывающих электроэнергию", - заявил официальный представитель антикоррупционного ведомства Арман Тлеукенов.
По его информации, предполагалось, что произведенная на этих заводах электроэнергия "гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль".
В результате своевременно принятых мер указанная противоправная деятельность пресечена, денежные средства арестованы. Вице-министр экологии и бывшие руководители ТОО "Оператор РОП" содержатся под стражей. Итоговое решение о виновности будет определено судом", - заключил Тлеукенов.
Ранее сообщалось, что бывшего управляющего директора ТОО "Оператор РОП" подозревают в хищении 13 млрд тенге.