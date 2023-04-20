Житель Актюбинской области забил волка цепью

По словам задержанного, волк хотел напасть на его скот

Фото: МВД РК

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Актобе. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе мониторинга соцсетей полицейские Актюбинской области выявили видео, на котором заснято жестокое избиение волка цепью, - В ходе мониторинга соцсетей полицейские Актюбинской области выявили видео, на котором заснято жестокое избиение волка цепью, сообщает пресс-служба МВД РК.





Сотрудники Иргизского районного ОП установили 37-летнего жителя района. По словам задержанного, волк хотел напасть на его скот. И чтобы уберечь животных, он догнал хищника на мотоцикле и забил цепью.





В отношении сельчанина начато досудебное расследование по части 3 статьи 316 УК РК "Жестокое обращение с животным".





Напомним, на жителя Алматинской области завели уголовное дело за жестокое обращение с животными. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как по трассе привязанная к движущемуся автомобилю бежит собака.



