Крупную партию янтаря пытались вывезти из Казахстана в Китай

Таможенники обнаружили контрабанду в первый же день открытия МЦПС "Хоргос"

Фото: акимат области Жетысу

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Талдыкорган. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На таможенном посту "Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" пресечен факт контрабанды янтаря общим весом 336 граммов, сообщает департамента государственных доходов Жетысуской области.





Таможенники обнаружили контрабанду в первый же день открытия МЦПС "Хоргос".





В ходе осмотра автотранспортного средства пресечен факт вывоза из Казахстана в КНР камней в количестве 9 штук общим весом 336 граммов (предположительно, янтаря), которые незаконно перемещались в багажном отсеке автотранспортного средства под управлением гражданина РК М", - сообщили в ДГД.





В настоящее время камни отправили на экспертизу для выяснения их ценности и стоимости, а также для вынесения окончательного решения в отношении виновного лица.





В случае если конфискованные камни относятся к категории драгоценных, виновное лицо будет привлечено к административной ответственности по статье 545 КоАП РК (Несоблюдение порядка применения запретов и ограничений при перемещении товаров).





В этом случае ему грозит штраф в размере 15 МРП (51 750 тенге) с возможной конфискацией товара.





Если камни окажутся не драгоценными, виновника оштрафуют по статье 551 КоАП РК (Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров) в размере 30 МРП (103 500 тенге).





В департаменте напомнили, что после трехлетнего приостановления деятельности с 24 апреля 2023 года ТП "МЦПС "Хоргос" возобновил свою работу.





За эти три года управляющей компанией проведена колоссальная работа по улучшению деятельности и модернизации всех бизнес-процессов центра", - сообщили в акимате Жетысуской области.





В ДГД обратились к посетителям пропускного центра с просьбой неукоснительно соблюдать таможенное законодательство РК и ЕАЭС.



