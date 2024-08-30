29.08.2024, 10:20 36601
АФМ объявило в международный розыск подозреваемую в руководстве финпирамидой
Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов США
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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск уроженку Узбекистана.
Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна, 26.09.1976 г.р., уроженка Ташкента (Узбекистан)", - говорится в сообщении АФМ.
Она подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko с июля 2020 года по июль 2021 года.
Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов США", - уточнили в АФМ.
Отмечается, что компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить по телефонам: +7-701-218-05-23 - по розыску лиц, +7-727-279-29-56 - дежурная часть. Вознаграждение и анонимность гарантируются", - проинформировали в АФМ.
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29.08.2024, 19:44 24011
В Уральске осудили главу режимного отдела колонии
Этим же приговором осудили еще двух сотрудников колонии
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Уральск. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральском городском суде вынесли приговор исполняющему обязанности начальника режимного отдела одного из исправительных учреждений, сообщает портал "Мой город".
Главу режимного отдела колонии задержали при получении очередной взятки через посредника в сумме 15 тысяч тенге. Также оперативники зафиксировали пронос трех мобильных телефонов и марихуаны.
Подозреваемый сотрудник учреждения признался в содеянном. Приговором Уральского городского суда сотрудника учреждения осудили по статье 366 УК РК "Получение взятки" и назначили в виде наказания - штраф в тридцатикратном размере суммы взятки - 450 тысяч тенге. Этим же приговором осудили еще двоих сотрудников. Их приговорили к различным срокам лишения свободы", - сообщает прокуратура ЗКО.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что костанайский полицейский сел в тюрьму на 15 лет за распространение наркотиков.
В Казахстане почти 100 полицейских осудили за коррупцию с начала 2024 года.
29.08.2024, 17:32 28041
В Абайской области страдающих психическими заболеваниями эксплуатировали на строительных работах
В настоящее время дело направлено в суд
Фото: polisia.kz
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Семей. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области четырех человек, страдающих психическими заболеваниями, эксплуатировали на строительных работах в крестьянском хозяйстве, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Проверкой установлен факт эксплуатации директором Семейского центра оказания специальных услуг № 1 четырех подопечных, страдающих психическими заболеваниями, на строительных работах в крестьянском хозяйстве. Уголовное дело расследовало управление досудебного расследования прокуратуры области по пунктам 6, 9, 11 части 2 статьи 128 УК РК (Торговля людьми)", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время дело направлено в суд.
Помимо этого администрация и сотрудники учреждения использовали подопечных вместо работников техперсонала, заставляя убирать помещения, допускали к приготовлению пищи, вовлекали недееспособных к совершению противоправных действий, похищали с их счетов пособия", - добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что предназначенную для инвалидов помощь отдавали родственникам умерших казахстанцев в Кокшетау.
29.08.2024, 16:29 30356
Гульмира Сатыбалды приговорена к 12 годам колонии
Фото: Depositphotos
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Алматы. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Гульмира Сатыбалды - бывшая супруга Кайрата Сатыбалды племянника Нурсулата Назарбаева приговорена к 12 годам тюрьмы за незаконное лишение свободы, самоуправство и вымогательство, сообщает специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы.
Как рассказали в пресс-службе суда, в 2011 году Гульмира Сатыбалды обратилась к потерпевшему с предложением о совместном ведении бизнеса. Стороны договорились разделить доли участия в АО. Она стала неофициальным владельцем 34% акций.
В 2019 году подсудимая обвинила партнера в хищении 5 млрд тенге. Затем, вступив в предварительный сговор с личным помощником, приставила к потерпевшему охранников, отобрала средства связи. На протяжении 165 дней незаконно удерживала потерпевшего в его доме в полной социальной изоляции. В результате был нанесен тяжкий урон психическому состоянию потерпевшего.
В период незаконного лишения свободы Сатыбалды путем вымогательства завладела деньгами и имуществом потерпевшего и его близких. В результате причинила материальный ущерб на 217,9 млн тенге, что является особо крупным размером.
Кроме того, подсудимая принудила потерпевшего переоформить права на имущество и уставные доли на третьих лиц, аффилированных с нею, причинив особо крупный материальный ущерб в размере 1,2 млрд тенге.
Отмечается, что Гульмира Сатыбалды и ее сообщник свою вину в суде не признали.
Приговором суда обвиняемая приговорена к 12 годам лишения свободы c конфискацией имущества. А ее помощник проведет в тюрьме девять лет.
Также суд взыскал с осужденной материальный ущерб в сумме 2,6 млрд тенге в пользу потерпевшего, в счет компенсации морального вреда - 10 млн тенге, а с ее помощника - 2 млн тенге.
По гражданскому иску потерпевших К. и А. с подсудимой взыскан материальный ущерб в размере 233 млн и 109 млн тенге соответственно", - добавили в суде.
29.08.2024, 09:32 38371
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого в контрабанде наркотиков
Фото: скриншот из видео
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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Кыргызстана для привлечения к уголовной ответственности за контрабанду наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.
В июне прошлого года он в группе лиц по предварительному сговору организовал контрабанду героина весом около 60 кг и гашиша весом свыше 10 кг через территории нескольких государств. В ходе досудебного расследования подозреваемый был объявлен в международный розыск. В августе прошлого года он задержан в Москве, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан был экстрадирован в Казахстан", - проинформировали в Генпрокуратуре.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.
28.08.2024, 16:10 56631
В Казахстане свыше 20 млрд тенге от наркоторговли перечислено через банки и платежные системы
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 22 млрд тенге от наркоторговли перечислено через банки и платежные системы, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
Банки и платежные системы, через которые в текущем году перечислено 22 млрд тенге от наркоторговли, ориентированы на усиление работы по проверке подозрительных операций и в случае подтверждения, настроены расторгать деловые отношения с неблагонадежными клиентами, а также блокировать доступ преступников ко всем услугам и продуктам", - проинформировали в пресс-службе.
Также отмечается, что Агентством по финансовому мониторингу выявлены и направлены в правоохранительные органы 60 материалов с фактами наркоторговли, задержано порядка 70 участников, судом осуждено 25 лиц.
Как сообщил в ходе очередного заседания совета комплаенс для выработки мер по минимизации рисков вовлечения финансовых инструментов в незаконный оборот наркотиков председатель АФМ Дмитрий Малахов, распространение наркотиков относится к числу основных угроз национальной безопасности.
Наркопреступники постоянно совершенствуют свои методы торговли, все чаще используя бесконтактные способы расчетов. Миллиардные суммы продолжают проходить через финансовые учреждения со всеми признаками противоправной деятельности", - добавил он.
Напомним, в Казахстане хотят ввести пожизненное лишение свободы за производство наркотиков.
28.08.2024, 13:22 60056
Костанайский полицейский сел в тюрьму на 15 лет за распространение наркотиков
Фото: polisia.kz
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Костанай. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Капитан полиции получил длительный тюремный срок и лишился звания за распространение наркотиков в особо крупном размере, сообщили в Костанайском областном суде.
Как рассказали в пресс-службе суда, заместитель начальника отдела по борьбе с наркопреступностью УП Костаная с коллегами из полиции, следствие которых не установило, силой и угрозами заставили одного гражданина склонить другого к совершению особо тяжкого преступления, чтобы в дальнейшем привлечь последнего к уголовной ответственности.
Подсудимый, находясь в служебной машине, неоднократно сбывал лицу, имитирующему преступную деятельность, психотропное вещество и его аналог в особо крупном размере.
В салоне его автомашины в ходе обыска обнаружены и изъяты гашиш и меткатинон (аналог психотропного вещества), которые он незаконно хранил и перевозил с целью сбыта в особо крупном размере.
В суде отметили, что обвиняемый полицейский свою вину не признал.
С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности деяний, всех обстоятельств дела капитан полиции приговорен к 15 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Он также лишен своего звания.
Напомним, в Казахстане почти 100 полицейских осудили за коррупцию с начала 2024 года.
28.08.2024, 12:17 61641
Более 230 млн тенге украло руководство горполиклиники в Атырау
Всего с начала года в социальной сфере зарегистрировано 95 коррупционных преступлений
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Атырау. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Более 240 млн украли директора и главные бухгалтеры двух поликлиник в Атырау и Жанаозене, сообщает Агентство по противодействию коррупции.
По информации Антикора, в текущем году в социальной сфере зарегистрировано 95 коррупционных преступлений, в совершении которых изобличено 58 лиц, осуждено 34 лица.
В частности, В Мангистау завершено досудебное расследование в отношении директора и главного бухгалтера ГКП на ПХВ "Жанаозенская городская поликлиника № 2".Они подозреваются в хищении денежных средств в сумме 10,5 млн тенге путем их перечисления на счет частной компании без фактической поставки медицинских изделий в рамках договора госзакупок.
С санкции суда директор поликлиники взят под стражу.
А в Атырау оглашен приговор в отношении директора, заведующего хозяйством, главного бухгалтера Атырауской городской поликлиники № 4 и предпринимателя.
Подсудимые признаны виновными в хищении денежных средств в сумме 231,8 млн тенге путем их перечисления предпринимателю без фактического оказания услуг в рамках договоров, заключенных с нарушением требований законодательства.
Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.
27.08.2024, 14:56 70236
Построившему баню на украденные бюджетные деньги чиновнику вынесли приговор в Шымкенте
Сумма украденных средств превышает 367 млн тенге
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Шымкент. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель руководителя управления жилья Шымкента и его пособник, укравшие более 367 млн тенге, выделенные на сейсмоаудит жилых домов, получили тюремные сроки.
Как рассказали в суде, в 2023 году заместитель руководителя управления жилья при пособничестве частного предпринимателя присвоил бюджетные средства на сумму более 367 млн тенге. Данные средства были выделены на ремонт многоэтажных жилых домов и их технологическое обследование на сейсмоустойчивость.
Предприниматель выводил денежные средства через подставное ТОО - победителя госзакупок по вышеуказанным работам.
Госслужащий легализовал присвоенные деньги через строительство банного комплекса, зарегистрированного на имя родителей.
Суд приговорил чиновника к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, а его пособник - бизнесмен получил восемь лет тюрьмы.
Напомним, замглавы управления был задержан в феврале.
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