АФМ установило еще троих соучастников по делу о рейдерских захватах ряда компаний

За предоставление информации о местонахождении разыскиваемых лиц предусмотрено денежное вознаграждение
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе расследования дела о рейдерских захватах ряда компаний установлено еще три соучастника, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Дополнительно установлены другие соучастники преступлений - Коспаев Айдос, Кудряшева Оксана и Кузнецов Алексей. Указанные лица также объявлены в розыск. В случае если вам стало известно о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить по телефонам доверия АФМ", - проинформировали в агентстве.
Подчеркивается, что за предоставление информации предусмотрено денежное вознаграждение. Конфиденциальность гарантируется.
Иная информация по делу на основании статьи 201 УПК разглашению не подлежит.
Напомним, что в рамках досудебного расследования 5 участников арестованы, организатор Коспаев Елдос, а также его доверенные лица Имашев Ерлан и Шалин Руслан объявлены в розыск. В отношении них судом заочно санкционирована мера пресечения - содержание под стражей.