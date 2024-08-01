АФМ завершило расследование по делу финпирамиды в области Улытау

Сумма ущерба и дохода от противоправной деятельности указанных лиц составила более 68 миллионов тенге

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование в отношении жителей области Улытау по факту рекламы и руководства финансовой пирамидой окончено, - Досудебное расследование в отношении жителей области Улытау по факту рекламы и руководства финансовой пирамидой окончено, сообщает Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.





Двое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой финансовой (инвестиционной) пирамиды MetaGo, а также руководили ее структурным подразделением на территории Жезказгана. Указанные граждане привлекали инвестиции от жителей области", - проинформировали в агентстве.





По результатам расследования, сумма ущерба и дохода от противоправной деятельности указанных лиц составила более 68 миллионов тенге, при этом арестовано имущество на сумму более 37 миллионов тенге.





Также отмечается, что в соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.



