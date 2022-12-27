АФМ завершило расследование по делу о хищениях в Qazaq Gaz и "АзияГазЧунджа"

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела по обвинению учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО "Qazaq Gaz" Тайыра Жанұзақ по фактам хищения 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем.





23 декабря 2022 года Генеральной прокуратурой уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Причиненный национальной компании ущерб возмещен в полном объеме путем перечисления на счета АО "Qazaq Gaz". В целях обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества наложен арест на денежные средств обвиняемых на сумму 38 млрд тенге, 15 объектов недвижимости, 3 автотранспортных средства", - сообщает АФМ .





Досудебное расследование в отношении Кайрата Боранбаева и других лиц в рамках дел по фактам хищения при экспорте газа и легализации имущества, полученного преступным путем, продолжается.





Напомним, Боранбаев был задержан в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях.





По версии Forbes Боранбаев входит в топ-50 самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана. Он является совладельцем БЦ "Esentai Tower" и ТРЦ "Esentai Mall" в Алматы. Также бизнесмен является единственным собственником подземного ТРЦ "Алмалы" общей площадью 25 тысяч квадратных метров на площади Республики.





Кроме того, Боранбаев - франчайзи McDonald’s в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России.





Также он владеет компанией по розливу минеральной воды "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Ему принадлежали ТОО "RR2", управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель "Рахат Палас". Боранбаев также являлся президентом Национального паралимпийского комитета и главой футбольного клуба "Кайрат".