26.12.2022, 14:28 19976
АФМ завершило расследование по делу о хищениях в Qazaq Gaz и "АзияГазЧунджа"
Фото: Depositphotos
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела по обвинению учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО "Qazaq Gaz" Тайыра Жанұзақ по фактам хищения 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем.
23 декабря 2022 года Генеральной прокуратурой уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Причиненный национальной компании ущерб возмещен в полном объеме путем перечисления на счета АО "Qazaq Gaz". В целях обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества наложен арест на денежные средств обвиняемых на сумму 38 млрд тенге, 15 объектов недвижимости, 3 автотранспортных средства", - сообщает АФМ.
Досудебное расследование в отношении Кайрата Боранбаева и других лиц в рамках дел по фактам хищения при экспорте газа и легализации имущества, полученного преступным путем, продолжается.
Напомним, Боранбаев был задержан в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях.
По версии Forbes Боранбаев входит в топ-50 самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана. Он является совладельцем БЦ "Esentai Tower" и ТРЦ "Esentai Mall" в Алматы. Также бизнесмен является единственным собственником подземного ТРЦ "Алмалы" общей площадью 25 тысяч квадратных метров на площади Республики.
Кроме того, Боранбаев - франчайзи McDonald’s в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России.
Также он владеет компанией по розливу минеральной воды "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Ему принадлежали ТОО "RR2", управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель "Рахат Палас". Боранбаев также являлся президентом Национального паралимпийского комитета и главой футбольного клуба "Кайрат".
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26.12.2022, 21:08 7696
Мошенники обманули жителя Астаны на 120 тысяч долларов
Фото: Polisia.kz
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте сотрудники департамента криминальной полиции МВД с полицейскими Алматы и Туркестанской области, а также сотрудниками спецподразделения Нацгвардии при проведении специальной операции задержали группу подозреваемых в совершении ряда мошенничеств в особо крупном размере на территории страны, сообщает Polisia.kz.
Мошенники позвонили предпринимателю из Астаны и, представившись компаньонами по бизнесу, попросили в долг 120 тысяч долларов. Поверив звонившему, потерпевший сообщил, что на днях будет в Алматы и сам передаст деньги. По приезде в город он встретился с ранее незнакомым мужчиной, которому и передал деньги. Через несколько дней потерпевший решил позвонить своему знакомому и спросить о возврате долга, на что тот сообщил, что никаких денег он не занимал.
Подозреваемые водворены в ИВС. Проводится проверка на их причастность к другим ранее совершенным подобным преступлениям.
В свою очередь атырауские полицейские изъяли крупную партию синтетических наркотиков. 13 декабря задержаны 18-летняя девушка и 20-летний парень, прибывшие в Атырау из Семея. При обыске в одной из арендованных квартир полицейские обнаружили синтетические наркотики общим весом 360 г, а также многочисленные zip-пакеты, электронные весы. Также задержанные указали 6 мест, в которые они успели заложить наркотики общим весом 45 г.
Задержанные водворены в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК.
26.12.2022, 17:45 16301
В Семее подростки осквернили Вечный огонь
В отношении родителей подростков составлены административные протоколы
Фото: Кадр из видео
Семей. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее подростки осквернили Вечный огонь на аллее Победы, сообщает пресс-служба департамента полиции области Абай.
Виновные лица установлены, ими являются трое подростков в возрасте 14-15 лет, в отношении родителей составлены административные протоколы по статье 435 КоАП РК (Хулиганство)", - проинформировали в пресс-службе.
Также в полиции сообщил, что данный факт 26 декабря текущего года зарегистрирован в книгу учета регистрации Центрального отдела полиции.
Данное правонарушение будет направлено для принятия процессуального решения в специализированный административный суд. Санкция данной статьи влечет административный штраф в размере семи месячных расчетных показателей", - добавили в департаменте.
Ранее сообщалось, что вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау.
26.12.2022, 09:03 26081
Дело Нурлана Масимова передано в суд
Фото: polisia.kz
Павлодар. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Павлодарской области завершено досудебное расследование в отношении экс-начальника областного департамента полиции генерал-майора полиции Н. Масимова, его заместителя Д. Сиразидимова и предпринимателя Е. Евкович по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений.
Масимов и Сиразидимов обвиняются в получении взятки в сумме 90,3 млн тенге за покровительство при проведении государственных закупок и подписании контрактов с аффилированными компаниями. Также они обвиняются в хищении бюджетных средств в сумме 420 млн тенге, предназначенных на приобретение арттехвооружения", - сообщили в Антикоре.
22 декабря прокуратурой области обвиняемые преданы суду.
Ранее в КНБ сообщили подробности задержания Масимова.
24.12.2022, 13:45 75871
Более двух лет ограничения свободы получил "заминировавший" самолет астанчанин
Фото: pexels.com
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Есильского района города Астаны вынес обвинительный приговор в отношении жителя столицы, заведомо ложно сообщившего о минировании самолета, следующего по маршруту Астана - Талдыкорган, сообщает пресс-служба суда.
Суд признал Н. виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 273 УК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с установлением пробационного контроля на весь срок", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что 1 октября 2022 года мужчина, находясь у себя дома, получил сообщение от своей сестры о том, что последняя не успела на регистрацию авиарейса и ее не пропускают на борт самолета.
Далее, Н. позвонил в аэропорт и получил отказ от сотрудников на требование о пропуске сестры, из-за злости и безысходности в целях "задержания" рейса заведомо ложно сообщил о минировании вышеуказанного самолета. Вследствие чего Н. причинен материальный ущерб департаменту полиции на транспорте, службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жетысуской области и департаменту полиции Алматинской области", - заявили в суде.
Отмечается, что смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признаны частичное признание вины Н., отсутствие судимости и добровольное возмещение ущерба. Также обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание, не установлены.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в Астане лжетеррорист сообщил о минировании воздушного судна.
23.12.2022, 20:44 93336
В Актау живодера, прыгнувшего на голову котенку, приговорили к шести месяцам ограничения свободы
Вина подсудимого доказана протоколом допроса, видеозаписью и заключением ветеринарного врача. Сам живодер вину признал полностью
Фото: Polisia.kz
Актау. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Актауском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении жителя Актау, который 4 октября прыгнул на голову котенка, в результате чего животное пострадало и впоследствии скончалось.
Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев, сообщает "Лада"
Сам подсудимый полностью признал свою вину и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
Суд признал в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого Ордабаева Д. обстоятельство признания вины, чистосердечное раскаяние. Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 5 части 3 статьи 316 УК, и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.
В ноябре постановлением судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении Ордабаева Д. был отменен, апелляционное ходатайство прокурора города удовлетворено, дело возвращено прокурору для решения вопроса о проведении досудебного расследования.
Ранее казахстанцев шокировало видео, на котором 35-летний житель Актау в состоянии алкогольного опьянения прыгнул на голову котенку.
Стоит отметить, что в Казахстане наблюдается рост количества случаев жестокого обращения с животными.
Напомним, что с 1 марта в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
23.12.2022, 11:59 104001
Судья экономического суда Алматинской области получила пять лет тюрьмы за мошенничество
Бизнесмен признан виновным в покушении на дачу взятки и приговорен к 3,5 года лишения свободы
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкорганском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении судьи специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области, обвиняемой в мошенничестве, бизнесмена, покушавшегося на дачу взятки, а также двух их посредников, сообщает пресс-служба Талдыкорганского городского суда.
Т., будучи судьей СМЭС Алматинской области, с целью хищения денежных средств бизнесмена П. путем обмана и злоупотребления его доверием с использованием своего служебного положения сообщила посредникам Ж. и Т. заведомо недостоверные сведения, согласно которым Т. якобы может повлиять на оставление в силе вынесенного ею решения в апелляционной инстанции Алматинского областного суда. П., будучи директором ТОО, во избежание наступления неблагоприятных для его компании последствий в виде отмены апелляционной инстанцией ранее принятого судей Т. решения покушался на дачу взятки через посредника в значительном размере в сумме 3 млн тг лицам, занимающим ответственную государственную должность, а именно судьям Алматинского областного суда, за оставление в силе решения судьи Т. А. и Ж. в свою очередь выступили посредниками в даче взятки со стороны бизнесмена П. судьям областного суда через Т.", - говорится в материалах суда.
Судья признана виновной в совершении мошенничества, хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Бизнесмен признан виновным в покушении на дачу взятки лицу, занимающему ответственную государственную должность, через посредника в значительном размере, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Двум посредникам суд переквалифицировал их действия с дачи взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, в крупном размере на посредничество во взяточничестве. Им назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Однако в соответствии с положениями закона об амнистии посредники были освобождены от назначенного наказания, предусмотренного этой частью статьи.
Приговор суда не вступил в законную силу.
23.12.2022, 00:17 116016
В Кызылординской области полицейские нашли убившего лебедя живодера
Выяснилось, что данный факт имел место в 2013 году
Фото: Polisia.kz.
Кызылорда. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Кызылординской области установили 26-летнего жителя Сырдарьинского района, убившего лебедя, сообщает Polisia.kz.
В Сети появилось видео, на котором живодер заколол лебедя.
По данному видеоролику материал зарегистрирован в книге учета информации отдела полиции Сырдарьинского района. В ходе проверки установлен и доставлен в отдел полиции 26-летний житель района. Выяснилось, что данный факт имел место в 2013 году в ходе ловли рыбы на берегу рисового канала и зафиксирован на видео", - проинформировали в полиции.
Также отмечается, что об этом факте до публикации в полицию никто не сообщал.
По результатам проверки действиям доставленного будет дана правовая оценка и принято соответствующее решение", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что застрелившего пару краснокнижных лебедей акмолинца задержали полицейские.
23.12.2022, 00:01 111221
В Генпрокуратуру поступило заявление Владислава Челаха
Фото: wikipedia.org
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральную прокуратуру Казахстана поступило заявление Владислава Челаха, сообщил в ходе брифинга первый заместитель генерального прокурора Тимур Ташимбаев.
Изучим дополнительно, потому что дело десятилетней давности. При необходимости он будет допрошен", - заявил он.
Ранее в СМИ сообщалось, что Владислав Челах обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой возобновить следственный процесс.
Напомним, 30 мая 2012 года на временный пограничный пост "Арканкерген" в Алматинской области по истечении двух суток после утери связи был направлен дежурный дозор. По прибытии на временный пост пограничники обнаружили полностью сгоревшую казарму и хозпостройки.
Прибывшая на место происшествия оперативно-следственная группа обнаружила в обгоревшем казарменном помещении обугленные останки 13 человеческих тел. Недалеко от территории поста, у реки, было найдено еще одно обгоревшее тело пограничника, как установлено позже, часового. На территории охотничьей базы, которая расположена по соседству с постом, было обнаружено тело охранника охотхозяйства с огнестрельными ранениями.
4 июня 2012 года на чабанской зимовке в 24 километрах от "Арканкергена" поисковой группой обнаружен и задержан единственный выживший на "Арканкергене" пограничник, рядовой Владислав Челах. Он признался в убийстве 15 человек, но позже отказался от признания.
В декабре 2012 года суд приговорил Челаха к пожизненному заключению.
В 2015 году адвокат осужденного подал от его имени жалобу в Комитет ООН по правам человека.
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