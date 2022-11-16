Акмолинца подозревают в намеренном заражении ВИЧ гражданской супруги

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Кокшетау. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Акмолинской области подозревается в намеренном заражении гражданской супруги вирусом иммунодефицита человека, - Житель Акмолинской области подозревается в намеренном заражении гражданской супруги вирусом иммунодефицита человека, сообщает Polisia.kz.

По данным полиции, в июле сотрудниками Центра по профилактике и борьбе со СПИД выявлен ВИЧ-положительный статус у жительницы Астаны.

В ходе проверки эпидемиологического окружения установлено, что женщина проживает в гражданском браке с жителем одного из районов Акмолинской области, который является ВИЧ-инфицированным с 2014 года и состоит на диспансерном учете в Акмолинском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

По показаниям женщины, гражданский супруг скрыл от нее наличие ВИЧ-инфекции. Отделом полиции по данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 118 УК РК (Заражение вирусом иммунодефицита человека). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.