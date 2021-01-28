Актюбинские предприниматели 4 года проведут за решеткой за незаконную реализацию дизтоплива

Актобе. 27 января. Kazakhstan Today - Департамент экономических расследований по Актюбинской области выявил факт незаконной реализации дизельного топлива в особо крупном размере, передает Kazakhstan Today.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что двое жителей города Актобе по предварительному сговору, без подтверждающих законность происхождения документов приобретали у неустановленных лиц по заниженной цене дизельное топливо, которое в последующем реализовывали различным ТОО в общем количестве 4366,892 тонн на сумму 868 391 921 тенге", - сообщает пресс-служба Комитета финансового мониторинга МФ РК.

В ведомстве рассказали, что для придачи легальности происхождения дизельного топлива, подозреваемые заключили фиктивные договоры с двумя ТОО о поставке дизельного топлива с базы хранения данных ТОО, а также подделывали сопроводительные накладные на топливо.

Приговором суда города Актобе предприниматели признаны виновными по статье 197 УК РК (Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения) с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года", - заключили в комитете.





Напомним, в Алматинской области суд вынесен приговор по делу о хищении дизтоплива. Бывший первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте подозревался в покровительстве незаконной деятельности сотрудников ТОО "ТЭК-Казахстан", которые в период с января по сентябрь 2018 года в группе лиц по предварительному сговору совершили хищение дизельного топлива в особо крупном размере на сумму 354 млн тенге с последующей реализацией его на автозаправочных станциях Алакольского района.

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