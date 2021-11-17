АЛМАТЫ. 16 НОЯБРЯ - Алматинец оштрафован за использование подложного госномера. Мужчина сообщил, что установил его с целью уклонения от оплаты за парковку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz , автомашину Mitsubishi патрульные полицейские обнаружили на пересечении улиц Абылай хана и Казыбека би. Их внимание привлекли разные государственные регистрационные номерные знаки, установленные на транспортном средстве. Владелец установлен.

В свое оправдание мужчина сообщил, что подложный госномер установил с целью ухода от оплаты за парковку.

Указанные действия противоречат законодательству и влекут за собой административную ответственность. Правонарушитель оштрафован. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку.