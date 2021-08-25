Алматинец ранил ножом соперника по армрестлингу

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ТАЛДЫКОРГАН. 24 АГВУСТА - В Уйгурском районе 39-летний житель Алматы нанес два ножевых ранения своему сопернику по армрестлингу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Дежурную часть Уйгурского района поступило сообщение от медицинских работников районной больницы о том, что к ним поступил 26-летний гражданин с проникающим ножевым ранением.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 39-летний алматинец, пишет Polisia.kz

Как стало известно, потерпевший вместе с подозреваемым и другими знакомыми распивали спиртное, после чего мужчины решили посоревноваться в армрестлинге. Тут между ними и возникла ссора, в ходе которой гражданин П. нанес потерпевшему два удара кухонным ножом", - рассказал начальник Уйгурского РОП Игорь Калмаков.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное производство по статье 106 УК РК (Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью).





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