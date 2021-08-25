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Алматинец ранил ножом соперника по армрестлингу

24.08.2021 6454
Алматинец ранил ножом соперника по армрестлингу
Фото: из открытых источников
ТАЛДЫКОРГАН. 24 АГВУСТА - В Уйгурском районе 39-летний житель Алматы нанес два ножевых ранения своему сопернику по армрестлингу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Дежурную часть Уйгурского района поступило сообщение от медицинских работников районной больницы о том, что к ним поступил 26-летний гражданин с проникающим ножевым ранением. 
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 39-летний алматинец, пишет Polisia.kz.
 

Как стало известно, потерпевший вместе с подозреваемым и другими знакомыми распивали спиртное, после чего мужчины решили посоревноваться в армрестлинге. Тут между ними и возникла ссора, в ходе которой гражданин П. нанес потерпевшему два удара кухонным ножом", - рассказал начальник Уйгурского РОП Игорь Калмаков. 

 
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное производство по статье 106 УК РК (Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью). 

 

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