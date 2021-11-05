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Антикор обнаружил 500 чужих ЭЦП у должностного лица областного сельхозуправления

04.11.2021, 19:48 78517
ЭКИБАСТУЗ. 4 НОЯБРЯ - Глава Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Марат Ахметжанов сегодня в ходе совещания по вопросам развития моногородов в Экибастузе представил анализ коррупционных преступлений и хищений в сфере сельского хозяйства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, серьезных тенденций снижения коррупции в Казахстане не наблюдается, в связи с этим по поручению Касым-Жомарта Токаева Антикоррупционная служба изменила подходы к работе и стала анализировать проблемные сферы со всех сторон. В частности, такой подход применили в анализе субсидирования сельского хозяйства.
 
По данным главы Антикора, за последние пять лет в сфере сельского хозяйства зарегистрировано 960 преступлений. К уголовной ответственности привлечено 450 лиц. Анализ показывает, что для хищения субсидий из года в год используются одни и те же схемы. Но их причины и условия не выяснялись.
 

Мы пошли другим путем. Подробно изучили каждое преступление, каждый факт нарушения. Вскрыли основные рисковые зоны и коррупционные схемы", - пояснил Марат Ахметжанов.

 
В результате чего выяснилось: должностные лица областных сельхозуправлений через свои подставные ИП покупают дешевые и некачественные солнечные панели для питания водонасосов или вообще их не устанавливают и получают деньги по фиктивным актам, уточнил он.
 

Та же самая картина по колодцам - составляются акты на непробуренные метры. При этом заявки в базе на получение субсидий подаются от имени фермеров с помощью их цифровых подписей. При обыске у одного из фигурантов обнаружено почти 500 чужих ЭЦП. Более того, при подаче заявок закладывается заведомо завышенная сумма с целью хищения. И на этом казнокрады обогащаются уже много лет", - сказал Ахметжанов.

 
Он также сообщил, что в ЗКО арестован начальник отдела областного акимата, который в группе с другими лицами обманным путем от имени 120 фермеров подписывал липовые бумаги, прогонял через их счета деньги. В итоге установили оборудование, которое у многих уже не работает. Аналогичные преступления сейчас расследуются в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областях.
 
Кроме того, как сообщил глава Антикора, коррупционеры проводят махинации по обороту поголовья животных. По его словам, субсидируется несуществующий скот.
 

Просубсидированные бычки сразу же без целевого использования перепродаются, отправляются на убой или вовсе вывозятся за границу. Приобретение одного и того же скота проходит через двойное, даже тройное субсидирование. Такие факты выявлены в Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областях, ЗКО и СКО. В базах данных искажается и изменяется количество, возраст, пол и номер животных. В Туркестанской области только в одном из хозяйств установлено 400 фактов корректировки возраста взрослых коров на телят. Это сделано для искусственного увеличения приплода, чтобы получить субсидии", - проинформировал Ахметжанов.

 
К примеру, в Жамбылской области в октябре этого года осуждена руководитель отдела животноводства Искакова, организовавшая для своего аффилированного крестьянского хозяйства получение многомиллионных субсидий на скот, который фактически не приобретался.
 
В целом по результатам анализа Антикора выработано порядка 170 рекомендаций с конкретными мерами по комплексному устранению системных проблем. По итогам расследований дел Агентство внесет в адрес правительства соответствующее представление с постановкой вопроса об ответственности всех виновных лиц, заключил Ахметжанов.
 
Как сообщалось ранее, аким Актюбинской области сообщил об уголовном деле по факту приобретения и установки солнечных панелей. Преступные группы действовали в подразделениях Минсельхоза и акиматах девяти регионов. Их участников подозревают в систематическом получении взяток и незаконных вознаграждений от предпринимателей.
 
Напомним также, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости контроля за использованием средств, выделяемых на субсидирование сельского хозяйства, по его словам, бюджетные средства растворяются, единого контроля за их использованием нет.
 
Также напомним, что Антикоррупционная служба провела спецоперацию в девяти регионах Казахстана по делу о хищении субсидий в сельском хозяйстве.
 

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В Нур-Султане мужчина инсценировал кражу крупной суммы денег

05.11.2021, 17:10 3268
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Кражу крупной суммы денег инсценировал житель столицы. На "отчаянный" шаг его подтолкнул огромный долг, который он взял у своей знакомой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С заявлением в полицию обратился 42-летний мужчина и сообщил, что из его автомашины марки "Лексус" совершена кража сумки с большой суммой денег. Со слов потерпевшего в сумке находились 350 тысяч долларов, - сообщили в пресс-служба департамента полиции города Нур-Султан.

 
Оперативные работники просмотрели камеры видеонаблюдения. Кроме того, очевидцы предоставили видеозапись с места совершения преступления, где зафиксировано, как со стороны машины бежит неизвестный мужчина с сумкой в руках. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что заявивший о преступлении мужчина сам инсценировал кражу из салона автомашины. 
 
Как сообщили в пресс-службе ведомства, с целью уклонения от возврата денежных средств, подозреваемый задумал преступный план и нашел знакомого, который согласился на роль исполнителя. Заранее обговорил с ним точное время кражи, пути отхода и инсценировал кражу денежных средств из автомашины. 
 

В настоящее время исполнитель и инициатор данной кражи задержаны, они дали признательные показания. За заведомо ложный донос, организатора инсценировки водворили в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование", - говорит заместитель начальника департамента полиции города Нур-Султан Айдос Рысбаев.

 
 

В ЗКО суд приговорил беременную чиновницу к тюремному сроку

05.11.2021, 16:34 7291
УРАЛЬСК. 5 НОЯБРЯ - В Западно-Казахстанской области суд приговорил беременную чиновницу к тюремному сроку. Однако в связи с тем, что у осуждённой есть малолетний ребенок, суд решил отсрочить наказание на три года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает портал "МОЙ ГОРОД", 2 ноября в Бурлинском районном суде вынесли приговор в отношении 28-летней чиновницы - главного специалиста отдела культуры и развития языков.
 
Женщина обвинялась в совершении преступления, предусмотренного статьей 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).
 

Из материалов дела следует, что она в 2019 году назначена на должность главного специалиста бухгалтерии районного отдела культуры и развития языков. Приказом руководства ей было доверено право второй подписи, и в период с 2019 по 2021 годы она, воспользовавшись электронной цифровой подписью руководителя учреждения, незаконно перевела на свой банковский счет 939 тысяч тенге".

 
Сама женщина полностью признала свою вину и возместила причиненный ущерб. К слову, женщина воспитывает 10-летнего ребенка, к тому же ждёт второго ребенка.
 

Экс-чиновницу признали виновной и приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Кроме этого, ей пожизненно запретили занимать должности на государственной службе. Однако в связи с тем, что у осуждённой есть малолетний ребенок, суд решил отсрочить наказание на три года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней". 

 
 

Казахстанка продала ребенка за 60 тысяч тенге

05.11.2021, 13:37 34696
ШЫМКЕНТ. 5 НОЯБРЯ - Шесть лет назад женщина продала своего ребенка за 60 тысяч тенге. Теперь она отбывает наказание за решеткой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает otyrar.kz, сын растет в детском доме, а мама за решеткой. Женщина отбывает свой срок в колонии минимальной безопасности.
 
Осужденная рассказала, что после нежданной беременности решила отдать ребенка чужим людям, после попросила деньги.
 

Я написала расписку, что не имею претензий, потом попросила помощи в размере 60 тыс. тенге, у меня были долги и нужно было из залога забрать удостоверение личности", - рассказал женщина.

 
По словам заключенной, после содеянного она пошла с повинной в полицию, но ничего сделать уже было нельзя, было заведено уголовное дело. Суд приговорил обвиняемую к 7 годам лишения свободы.
 
 

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