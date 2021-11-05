Антикор обнаружил 500 чужих ЭЦП у должностного лица областного сельхозуправления

ЭКИБАСТУЗ. 4 НОЯБРЯ - Глава Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Марат Ахметжанов сегодня в ходе совещания по вопросам развития моногородов в Экибастузе представил анализ коррупционных преступлений и хищений в сфере сельского хозяйства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, серьезных тенденций снижения коррупции в Казахстане не наблюдается, в связи с этим по поручению Касым-Жомарта Токаева Антикоррупционная служба изменила подходы к работе и стала анализировать проблемные сферы со всех сторон. В частности, такой подход применили в анализе субсидирования сельского хозяйства.

По данным главы Антикора, за последние пять лет в сфере сельского хозяйства зарегистрировано 960 преступлений. К уголовной ответственности привлечено 450 лиц. Анализ показывает, что для хищения субсидий из года в год используются одни и те же схемы. Но их причины и условия не выяснялись.

Мы пошли другим путем. Подробно изучили каждое преступление, каждый факт нарушения. Вскрыли основные рисковые зоны и коррупционные схемы", - пояснил Марат Ахметжанов.

В результате чего выяснилось: должностные лица областных сельхозуправлений через свои подставные ИП покупают дешевые и некачественные солнечные панели для питания водонасосов или вообще их не устанавливают и получают деньги по фиктивным актам, уточнил он.

Та же самая картина по колодцам - составляются акты на непробуренные метры. При этом заявки в базе на получение субсидий подаются от имени фермеров с помощью их цифровых подписей. При обыске у одного из фигурантов обнаружено почти 500 чужих ЭЦП. Более того, при подаче заявок закладывается заведомо завышенная сумма с целью хищения. И на этом казнокрады обогащаются уже много лет", - сказал Ахметжанов.

Он также сообщил, что в ЗКО арестован начальник отдела областного акимата, который в группе с другими лицами обманным путем от имени 120 фермеров подписывал липовые бумаги, прогонял через их счета деньги. В итоге установили оборудование, которое у многих уже не работает. Аналогичные преступления сейчас расследуются в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областях.

Кроме того, как сообщил глава Антикора, коррупционеры проводят махинации по обороту поголовья животных. По его словам, субсидируется несуществующий скот.

Просубсидированные бычки сразу же без целевого использования перепродаются, отправляются на убой или вовсе вывозятся за границу. Приобретение одного и того же скота проходит через двойное, даже тройное субсидирование. Такие факты выявлены в Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областях, ЗКО и СКО. В базах данных искажается и изменяется количество, возраст, пол и номер животных. В Туркестанской области только в одном из хозяйств установлено 400 фактов корректировки возраста взрослых коров на телят. Это сделано для искусственного увеличения приплода, чтобы получить субсидии", - проинформировал Ахметжанов.

К примеру, в Жамбылской области в октябре этого года осуждена руководитель отдела животноводства Искакова, организовавшая для своего аффилированного крестьянского хозяйства получение многомиллионных субсидий на скот, который фактически не приобретался.

В целом по результатам анализа Антикора выработано порядка 170 рекомендаций с конкретными мерами по комплексному устранению системных проблем. По итогам расследований дел Агентство внесет в адрес правительства соответствующее представление с постановкой вопроса об ответственности всех виновных лиц, заключил Ахметжанов.